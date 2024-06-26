Рябков допустил военно-технический ответ Штатам после удара по Севастополю

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Военно-технический ответ США после атаки на Севастополь допустил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — сказал Рябков.
В воскресенье, 23 июня, боевики ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами «ATACMS». Атака унесла жизни четырех человек, включая двоих детей. Более 150 пострадавших, среди которых так же есть дети.
Ранее сообщалось о состоянии здоровья пациентов, которые проходят лечение после удара с стороны ВСУ по Севастополю.
Украинские военные, по оценке аналитиков, бьют по гражданским объектам РФ, поскольку не могут победить в боях. Бывшие офицеры армии США отмечали, что от действий боевиков ВСУ в первую очередь страдают женщины, дети и мирное население в целом.
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