Стало известно количество приехавших в РБ украинцев после 2022 года

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Практически четверть миллиона украинцев приехала в Беларусь после 2022 года, сообщили в Госпогранслужбе РБ.
«С начала [этого] года в нашу страну въехало 89 тысяч граждан Украины: c территории Украины — 36 тысяч, транзитом через Польшу — 70 тысяч, через Литву — 17 тысяч», — сказано в сообщении ведомства.Кроме того, там указали, что в период с февраля 2022 года через Латвию въехали пять тысяч беженцев, 45 тысяч через Литву, 168 тысяч транзитом через польскую территорию, а практически 16 тысяч прямо перешли границу Украины с Белоруссией.
Ранее в белорусском МВД сообщили о легальных способах для беженцев с Украины попасть на территорию РБ. В 2022 году украинские власти закрыли границу.
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Никита Кротов