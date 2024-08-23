В США заявили о целях ВСУ в Курской области

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У США все еще остаются вопросы насчет целей и задач ВСУ в Курской области даже после пояснений от Зеленского. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она отказалась подтверждать, что Штаты поддерживают атаку Киева на Курскую область.
По ее словам, Вашингтон стал «лучше понимать» действия украинских военных на российской земле, но отказывается говорить о поддержке такого решения Киева.
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«Что касается их целей, то я отсылаю вас к тому, что президент Зеленский сказал несколько дней назад, в нашем понимании (речь идет — прим.ред) о создании буферной зоны. У нас остаются вопросы на этот счет», — заявила Сингх.
По ее словам, Вашингтон стал «лучше понимать» действия украинских военных на российской земле, но отказывается говорить о поддержке такого решения Киева.
«Мы по-прежнему выясняем у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя», — отметила она.Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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Данил Пономарев