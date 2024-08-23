Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой поездки на Украину

Член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой своей поездки на Украину. Об этом она сообщила на общенациональном съезде демократов в Чикаго. Политик отметила, что ее украинский визит был смертельно опасным.