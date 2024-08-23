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Член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой своей поездки на Украину. Об этом она сообщила на общенациональном съезде демократов в Чикаго. Политик отметила, что ее украинский визит был смертельно опасным.
«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — пояснила Пелоси.Однако вместе с тем она не стала говорить о дальнейших действиях администрации США касательно Украины. Пелоси ушла от вопроса, заявив, что не может высказывать о планах президента Байдена или кандидата на его место Камалы Харрис.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — подчеркнул Антонов.Читайте также:
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Данил Пономарев