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Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой поездки на Украину

23 августа 2024, 01:57
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что могла погибнуть во время первой своей поездки на Украину. Об этом она сообщила на общенациональном съезде демократов в Чикаго. Политик отметила, что ее украинский визит был смертельно опасным.
«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — пояснила Пелоси.
Однако вместе с тем она не стала говорить о дальнейших действиях администрации США касательно Украины. Пелоси ушла от вопроса, заявив, что не может высказывать о планах президента Байдена или кандидата на его место Камалы Харрис.



Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — подчеркнул Антонов.
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#опасность
В США заявили о целях ВСУ в Курской области
Пентагон: у США остаются вопросы насчет целей ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 00:45

Фото: istockphoto/Phototreat

У США все еще остаются вопросы насчет целей и задач ВСУ в Курской области даже после пояснений от Зеленского. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она отказалась подтверждать, что Штаты поддерживают атаку Киева на Курскую область.
«Что касается их целей, то я отсылаю вас к тому, что президент Зеленский сказал несколько дней назад, в нашем понимании (речь идет — прим.ред) о создании буферной зоны. У нас остаются вопросы на этот счет», — заявила Сингх.
По ее словам, Вашингтон стал «лучше понимать» действия украинских военных на российской земле, но отказывается говорить о поддержке такого решения Киева.
«Мы по-прежнему выясняем у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя», — отметила она.
Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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#сша
#оружие
#президент
#украина
#право
#всу
#зеленский
#пентагон
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Усманов: санкции Запада обернулись катастрофой для Европы
Усманов: санкции это колоссальная ошибка Запада
23 августа 2024, 00:11

Фото: istock/Mihrzn

Алишер Усманов, основатель USM и девятый в списке богатейших россиян по версии Forbes, назвал санкции Запада «колоссальной ошибкой». В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera бизнесмен отметил, что наибольший ущерб от санкций несет Европа, тогда как в России они достигли противоположного эффекта.
По словам Усманова, санкции, которые были введены против российских бизнесменов по политическим мотивам, в действительности способствовали укреплению российской экономики. Он подчеркнул, что российские предприниматели, несмотря на ограничительные меры, перенаправили инвестиции на внутренний рынок и адаптировались к новым условиям. Усманов также отметил, что санкции привели к тому, что Россия вернула деньги домой, а Европа вынуждена платить за российские энергоносители значительно больше. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмен считает, что усиление санкций и торговых барьеров сокращает возможности для транснациональных компаний и увеличивает шансы для местных игроков. Он утверждает, что торговые барьеры могут служить защитой национальных рынков и что санкции являются признаком бессилия.

Усманов также выразил сожаление по поводу того, что вместо того, чтобы сосредоточиться на благотворительности и здоровье, ему приходится бороться с санкциями и политическим преследованием в Германии. Он отметил, что даже его сестра, Гульбахор Исмаилова, несмотря на отказ от его наследства, остается под санкциями.

В заключение Усманов высказался о конфликте России и Украины, подчеркивая, что устойчивый мир возможен только через разумные переговоры и компромиссы. По его мнению, в многополярном мире безопасность Евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС.

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Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны
Аль-Малики: Израиль отказал президенту Палестины Аббасу в посещении сектора Газа
22 августа 2024, 21:55

Фото: сайт Кремля

Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны — сектора Газа, что подтверждает военную оккупацию анклава. Об этом сообщил советник президента Палестины министр Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости.
По его словам, Палестина не запрашивала разрешения у Израиля на въезд президента в Газу, так как это часть ее территории, а просто объявила о своих намерениях.
«И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно», — пояснил советник.
Он также добавил, что палестинское руководство не будет мириться с таким положением дел, хоть и понимают, что сектор Газа действительно оккупирован Израилем.
«Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН, чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу», — отметил Рияд аль-Малики.
Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестина Махмуда Аббаса. Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран, говорилось в сообщении.

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#израиль
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#сотрудничество
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#переговоры
#палестина
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CNN: репортер Пейтон приехал в Курскую область по приглашению Киева
22 августа 2024, 21:37

Фото: istockphoto/N-sky

Американский репортер Ник Пейтон Уолш, на которого сотрудники ФСБ открыли уголовное дело, незаконно находился в Курской области после приглашения Киева, а также в сопровождении неонацистов ВСУ, сообщает телеканал CNN, чьим сотрудником и является Пейтон.
«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», — передает CNN.
Против Пейтона и еще нескольких сотрудников зарубежных СМИ открыли уголовные дела по факту незаконного пересечения государственной границы. По данной статье можно получить срок до пяти лет лишения свободы.

По словам российского дипломата Марии Захаровой, все случаи незаконного проникновения фиксируются.

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#россия
#украина
#курская область
#сша
#журналисты
#киев
#война
#сво
#новости
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Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года
22 августа 2024, 20:51

Фото: istockphoto/rarrarorro

Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает телеканал Telesur.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.
Согласно решению суда, к оппозиционному кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу должны принять соответствующие меры, так как он не явился суд в отличие от своих оппонентов.

Ранее США и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, указывалось на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — отмечается в заявлении.

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#суд
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#пост
#меры
#венесуэла
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Сенатор Джабаров заявил об основном условии переговоров с Украиной
22 августа 2024, 19:36

Фото: iStock/Diy13

Первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что переговоры с Украиной возможны только на условиях России.
«Я думаю, никаких переговоров сейчас быть не может. Об этом сказали президент России и министр иностранных дел. Эту позицию озвучила и Мария Захарова. Какие переговоры могут быть с нацистами и террористами? В будущем переговоры могут быть только на наших условиях», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее президент Чехии Петр Павел высказал мнение о том, что так называемого справедливого мира, о котором говорит Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся, так как он является скорее иллюзией.

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#мария захарова
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#переговоры
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#украина
#конфликт
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Казахстан и Таджикистан заключат договор о союзничестве
22 августа 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Договор о союзничестве заключат Казахстан с Таджикистаном. Документ выведет отношения между республиками на новый уровень, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев при переговорах со своим коллегой Эмомали Рахмоном.
Токаев заметил, что событие являет собой важный шаг, политик, по его словам, придает ему очень большое значение.

«В этих целях сегодня мы подпишем Договор о союзнических отношениях», — произнес Токаев.

Он заключил, что сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном находится в состоянии подъема, а договоренности, достигнутые ранее — в стадии последовательной реализации. Токаев прибыл в Таджикистан с государственным визитом до 23 августа.

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#казахстан
#таджикистан
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#новости
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В Петербурге напечатают 3,8 млн бюллетеней для выборов губернатора
22 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/bizoo_n

В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для выборов губернатора. Отмечается, что всего их будет 3,8 млн.
«Для выборов губернатора Петербурга будет изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Столько же, сколько и всех избирателей Петербурга, с расчётом на достаточно высокую явку. Понятно, что явка будет меньше 100%. Но всё остальное – это резерв бюллетеней, который, если не будет использован, то его после выборов уничтожат», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

До этого председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила о росте числа обращений граждан в Общественную палату, а также об увеличении доверии россиян к ОП.

«Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней, но мы стараемся сделать всё для решения проблемы более оперативно. В свою очередь мы чувствуем, что доверие к Общественной палате России как к институту, выступающему своеобразным мостом между человеком и государством, растет. Это подтверждают и данные статистики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования.

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#подмосковье
#данные
#обучение
#явка
#губернатор
#выборы
#санкт-петербург
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Среди демократов в США назревает раскол — СМИ
Axios: демократы США могут расколоться из-за выбора Харрис и позиции по Израилю
22 августа 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

У демократов США может произойти раскол из-за выбора в качестве кандидатуры на пост американского лидера Камалы Харрис, а также на фоне разногласий по поддержке и иммиграции Израиля, передает Axios, ссылаясь на источники.
«Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию — и ее партии — по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны — прим. ред.)», — сказано в материале.

Уточняется, что раскол может проявить себя после выборов, которые состоятся 5 ноября.

На пост хозяина главы Белого дома есть два явных кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, заменившая в предвыборной гонке действующего заокеанского президента Джо Байдена.

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#выборы
#камала харрис
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