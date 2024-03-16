МИД РФ предупредил Армению о последствиях антироссийской политики

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Россия проводит обсуждение с Арменией по вопросу втягивания страны западными странами в антироссийскую политику, чтобы предупредить республику о всех возможных рисках. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, такая тенденция прослеживается довольно давно, поэтому Москва приняла решение поговорить с армянскими коллегами только с одной целью – предупредить о последствиях.
Захарова подчеркнула, что часть доводов российской стороны была принята Ереваном, после чего даже последовало принятие определённых мер.
Соединённые Штаты и весь коллективный Запад в целом на протяжении десятилетий, прикрываясь благими намерениями, используют тактику отношения к странам в виде их инструмента. Если бы за всю историю региона таких примеров не было, можно было бы подумать, что Запад не будет применять такую тактику на постсоветском пространстве.
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Захарова подчеркнула, что часть доводов российской стороны была принята Ереваном, после чего даже последовало принятие определённых мер.
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Анастасия Чинкова