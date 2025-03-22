МИД РФ предупредил Японию о мерах в ответ на размещение ракет США на Кюсю

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Москва разработает соответствующие ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности на территории Японии. Причём Токио об этом неоднократно предупреждали.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор 3-го департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева. Она подчеркнула, что Москва ни в коей мере не подвергает сомнению право других стран укреплять свою безопасность. Но и собственная обороноспособность должна оставаться на высоком уровне, особенно в свете исходящих со стороны Японии угроз, подчеркнула дипломат.
Конкретное содержание ответных шагов будет должным образом проработано по линии компетентных ведомств в полном соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России, заключила Людмила Воробьёва.
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«Размещение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, отнюдь не способствует поддержанию стабильности, мира и безопасности», — отметила глава департамента МИД.
Конкретное содержание ответных шагов будет должным образом проработано по линии компетентных ведомств в полном соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России, заключила Людмила Воробьёва.
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Александр Бойцов