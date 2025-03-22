МИД: Россия обеспокоена количеством участников учений НАТО в Азии

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Политик назвал российского лидера очень умным человеком, соотнеся это качество с его прошлой службой в органах госбезопасности.