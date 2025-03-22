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МИД: Россия обеспокоена количеством участников учений НАТО в Азии

Фото: istockphoto/StockPhotoAstur

Фото: istockphoto/StockPhotoAstur

Москва обеспокоена всё расширяющимся спектром участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Равно как и возрастающим количеством этих манёвров.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьёва. По её словам, в регионе обкатываются самые различные сценарии — вплоть до военных интервенций в страны, пострадавшие от природных катаклизмов, и это не может не настораживать.

«Запад принял целенаправленный курс на «натофикацию» Азии», — подчеркнула российский дипломат.

В этой связи она отметила применение различных «ротационных» схем. В частности, вполне очевидна заинтересованность Японии, которая выступает активным поборником этого курса и привлекает к совместным учениям «внерегиональные европейские страны», указала Воробьёва.

Российские власти, стремясь сохранить мир и стабильность в АТР, наращивают торговую кооперацию в Азии, например, активизируя сотрудничество с Китаем, заключила глава департамента МИД.

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Глава российской НКО Бурлинова попросила власти США исключить её из списка самых разыскиваемых ФБР лиц
Россиянка Бурлинова требует у генпрокурора США исключения из списка ФБР
22 марта 2025, 11:43

Наталья Бурлинова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Глава российской некоммерческой организации «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова направила письмо властям США с просьбой отменить выдвинутые против неё обвинения. Об этом пишет РИА Новости.
Бурлинова обратилась к генпрокурору США Памеле Бонди с требованием исключить её из списка самых разыскиваемых ФБР лиц. Глава НКО пожаловалась, что из-за уголовного преследования её безопасность и репутация сильно пострадали.

Также после публикации обновлённых данных на сайте ФБР россиянка попала в список украинского сайта «Миротворец». Бурлинова начала получать письма с угрозами, хотя её работа никак не связана с Украиной.

Бурлинова выразила надежду, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа у неё появится шанс на справедливое разбирательство.

В документе, имеющемся в распоряжении агентства, сказано, что письмо от Бурлиновой было доставлено в США «Почтой России» за 14 дней. Бонди получила его 19 марта.

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Уиткофф: Путин — очень умный человек, что свойственно бывшим сотрудникам КГБ
22 марта 2025, 09:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Политик назвал российского лидера очень умным человеком, соотнеся это качество с его прошлой службой в органах госбезопасности.
В ходе переговоров Путин и представитель президента США обсуждали детали возможного прекращения огня на Украине. Уиткофф по достоинству оценил откровенность, с которой говорил о важных вопросах президент России. В числе прочего, глава государства спросил посланника Трампа, что российские военные должны делать с окружёнными украинцами, которые не хотят сдаваться.

«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ и они не хотят сдаваться? Мне ликвидировать их?“» — рассказал Уиткофф.

Американец подчеркнул, что это был лишь один из вариантов событий, описанных ему российским президентом, каковых в ходе боевых действий существует великое множество. Он отдал должное выдержке и интеллекту российского лидера.

«Смотрите, вот как я это вижу. В былые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране. Вот кто шел в КГБ. Он очень умный человек, ясно?», — обратился Уиткофф к Карлсону и его многочисленным зрителям.

Спецпосланник пояснил, что примерно таким образом он ответил некоему чиновнику из администрации Белого дома, который предупреждал его о «попытках манипулирования» Владимира Путина.

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Al Arabia: Новые сирийские власти потребовали от России выдачи Башара Асада
22 марта 2025, 09:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новые власти Сирии направили в Москву официальный запрос. В нём содержится требование выдать Дамаску бывшего президента арабской республики Башара Асада для суда.
Об этом сообщил в своей социальной сети Х телеканал Al Arabia со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что обращение подписал новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил главе Сирии послание, в котором поддержал усилия, направленные на стабилизацию обстановки в стране в интересах сохранения её территориальной целостности, суверенитета, единства и независимости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что Путин пока не планирует личную встречу с новым руководством Сирии.

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#сирия
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В правительств РФ обсуждают льготные тарифы на свет и воду для дачников
22 марта 2025, 09:13

Фото: istockphoto/Rawpixel

В России будет создана единая межведомственная группа, которая будет курировать все вопросы, связанные с садоводством и огородничеством. Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам заседания правительственной комиссии.
На этой встрече, в частности, обсуждалась возможность введения льготных тарифов на воду, электроэнергию и вывоз бытовых отходов для садоводческих объединений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров РФ. По словам Патрушева, данная сфера важна для миллионов россиян, многие из которых используют дачные участки в качестве постоянного места проживания.

«Задача правительственной комиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказал заместитель главы кабинета министров.

Кроме того, садоводам и огородникам могут дать возможность проводить общие собрания, решать организационные вопросы и голосовать при помощи портала «Госуслуги».

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#рф
#правительство
#дачники
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В Британии умер работавший на MI-6 знаменитый «двойной агент» Олег Гордиевский
22 марта 2025, 08:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Великобритании скончался, вероятно, один из самых знаменитых шпионов уже ушедшего ХХ века. Это был перебежавший в Соединённое Королевство бывший агент КГБ Олег Гордиевский.
Этому человеку, достойному быть прообразом для персонажей Яна Флеминга и Грэма Грина, было 86 лет, сообщает ВВС. Официальные причины бывшего сотрудника сразу нескольких спецслужб, как и следовало ожидать, не раскрываются.

Гордиевский работал в Комитете государственной безопасности СССР с 1962 года и к концу 70-х годов прошлого века дослужился до звания полковника. Он курировал многие операции ведомства в Скандинавии и Великобритании, а в 1985 году едва не возглавил всю советскую резидентуру в Лондоне. Однако, сам ещё будучи рядовым резидентом в Англии, офицер госбезопасности предложил свои услуги британской разведке MI-6 и начал вести «двойную игру». В ведомстве уже Её Величества Гордиевский получил кодовое имя OVATION.

Опасная игра уже не всегда понятно, чьего именно агента, продолжалась 11 лет. Однако в том самом 1985 году Москва заподозрила факт государственной измены и отозвала своего куратора обратно в СССР. Но MI-6, признав безусловные заслуги Гордиевского, организовала тайную операцию и вывезла своего шпиона в Великобританию. Там он ещё много лет продолжал работать в качестве консультанта западных разведок и контрразведок.

О значимости этой фигуры, несмотря на её понятное нахождение в тени, можно судить хотя бы по тому факту, что в 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.

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