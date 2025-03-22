МИД: Россия обеспокоена количеством участников учений НАТО в Азии

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Москва обеспокоена всё расширяющимся спектром участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Равно как и возрастающим количеством этих манёвров.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьёва. По её словам, в регионе обкатываются самые различные сценарии — вплоть до военных интервенций в страны, пострадавшие от природных катаклизмов, и это не может не настораживать.
В этой связи она отметила применение различных «ротационных» схем. В частности, вполне очевидна заинтересованность Японии, которая выступает активным поборником этого курса и привлекает к совместным учениям «внерегиональные европейские страны», указала Воробьёва.
Российские власти, стремясь сохранить мир и стабильность в АТР, наращивают торговую кооперацию в Азии, например, активизируя сотрудничество с Китаем, заключила глава департамента МИД.
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«Запад принял целенаправленный курс на «натофикацию» Азии», — подчеркнула российский дипломат.
В этой связи она отметила применение различных «ротационных» схем. В частности, вполне очевидна заинтересованность Японии, которая выступает активным поборником этого курса и привлекает к совместным учениям «внерегиональные европейские страны», указала Воробьёва.
Российские власти, стремясь сохранить мир и стабильность в АТР, наращивают торговую кооперацию в Азии, например, активизируя сотрудничество с Китаем, заключила глава департамента МИД.
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Александр Бойцов