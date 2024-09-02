МИД РФ пригрозил «коллективному Западу» тяжёлыми последствиями изъятия активов

Фото: iStock/Aleksey Konovalov
Российские активы в США заморожены, а не конфискованы, поэтому Москва сохраняет над ними владение. Об этом заявили в МИД РФ, напомнив об указе Владимира Путина, разрешающем использование американского имущества для компенсации изъятия средств.
Российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.
Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.
Читайте также:
В ФРГ планируют экспроприацию активов России
«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной
Путин рассказал о травле Западом российских журналистов
Анастасия Чинкова