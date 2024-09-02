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Путин рассказал о травле Западом российских журналистов

Путин: Запад развернул откровенную травлю журналистов из России
02 сентября 2024, 05:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Западные страны безрассудно преследуют российских журналистов, чтобы скрыть правду и неудобные факты. Об этомв интервью монгольской газете «Оноодор» рассказал президент России Владимир Путин.
«Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны. Чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе развернули откровенную травлю российских корреспондентов», – заявил глава государства.

Он отметил, что Такаподобная практика несовместима с демократическими ценностями и свободой слова. Путин подчеркнул, что Запад, считающий себя «эталоном свободы», огульно клеймит неуместных журналистов как «кремлевских пропагандистов».



Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Россия – извечный враг Украины.

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#владимир путин
#украина
#журналистика
Алаудинов заявил об уничтожении технику ВСУ в Курской области
02 сентября 2024, 04:40

Российские войска уничтожили технику, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил генерал-майор, командир спецподразделения «Ахмат»Апти Алаудинов.
«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские», – указал он.

По словам Алаудинова, ситуация «складывается хорошо», поэтому российские бойцы могут эффективно борются с ВСУ и «делают все возможное», чтобы «сделать весь максимум для того, чтобы противник ощущал себя неуютно».

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» сообщил, что бойцы ВСУ пытались занять российские позиции в Курской области, но их атака была успешно отбита.

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#всу
#вс рф
#украина
#плен
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Посольство Израиля прокомментировал состояние находящегося в заложниках ХАМАС россиянина
02 сентября 2024, 03:07

Фото: iStock/Sinenkiy

Посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии российского гражданина Александра ТРУфанова, находящегося в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа. Заявление посольства поступило в информационное агентство ТАСС.
«Нет, у нас нет такой информации», — заявили в диппредставительстве.

Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его мать, бабушка и невеста были освобождены раньше. Отец заложника не пережил нападения боевиков. По данным дипломатов, Труфанов имеет двойное гражданство.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#сектор газа
#москва
#плен
#посольство
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Партия Алиева сохранит большинство в парламенте Азербайджана
Правящая партия «Новый Азербайджан» получит 68 из 125 мест в парламента страны
02 сентября 2024, 02:55

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, получит большинство в парламенте Азербайджана (Милли Меджлисе). Как сообщает РИА Новости, 91% результатов голосования, обработанных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), свидетельствуют в пользу этого.
Отмечается, что правящая партия получит 68 из 125 мест, таким образом, заняв большинство. Явка избирателей составила чуть более 37 процентов.

Согласно предварительным результатам, в парламент Азербайджана пройдут представители партий «Гражданская солидарность», «Единый Азербайджан», «РЕАЛ», «Национальный фронт» и «Демократическое просвещение Азербайджана». 46 независимых кандидатов также получат вотум доверия в парламенте.

Ранее Ильхам Алиев назначил 1 сентября датой проведения внеочередных парламентских выборов. По словам главы высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, такое решение было продиктовано необходимостью сформировать новый парламент после восстановления территориальной целостности страны.

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#парламент
#выборы
#азербайджан
#президент
#партия
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На Западе заявили о скором окончании режима Зеленского
Бизнесмен Дотком: режиму Зеленского осталось несколько месяцев
01 сентября 2024, 23:07

«Конец режима» президента Украины Владимира Зеленского наступит через несколько месяцев. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил основатель файлообменных приложений Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.
«От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – подчеркнул немецкий бизнесмен.

Относительно выборов в США Дотком выразил уверенность, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник».

Ранее Дотком заявил, что Соединенные Штаты подошли к финальной стадии эскалации конфликта на Украине. Бизнесмен также задался вопросом, когда Конгресс США дал президенту Джо Байдену полномочия начать «прямую войну с Россией».

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Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским
Дуда отверг обвинение в сговоре с Зеленским по терактам на Северных потоках
01 сентября 2024, 22:30

Фото: Istockphoto/ guteksk7

Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
«Я воспринял эти заявления, в первую очередь бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. В этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами», – сказал Дуда.

При этом польский лидер в очередной раз упрекнул союзников из ФРГ из-за расследования подрывов на газопроводе.

Ранее Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопровода украинского инструктора по дайвингу, несмотря на ордер на арест. Позже гражданин Украины сбежал из Польши на машине украинского посольства в Варшаве.

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«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Дизен: НАТО приблизила катастрофу, одобрив атаку ВСУ на Курскую область – РИА
01 сентября 2024, 20:42

Фото: сайт НАТО

Поддержка НАТО атаки ВСУ на Курскую область может привести к катастрофе между альянсом и Россией. Об этом заявил 1 сентября норвежский политолог Гленн Дизен в запрещенной в РФ соцсети X.
Дизен упомянул, что вторжение на территорию России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», – написал эксперт.

Европейские политики все чаще указывают на фатальное для всей Украины решение Зеленского – напасть на Курскую область. По мнению экспертов, украинский лидер, отдав этот приказ, обрек на поражение всю свою армию. О том, какую ошибку совершил их президент, открыто говорят и сами украинские политики.

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#президент
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#украина
#европа
#курская область
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В ФРГ просят Берлин и Париж остановить огонь на Украине
В ФРГ призывают Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украине
01 сентября 2024, 19:35

Фото: iStock/photosvit

Общественная организация Германии попросила Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украины. Открытое письмо с призывом опубликовали в газете Berliner Zeitung по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 1939.
«Мы требуем сложить оружие. Мы призываем правительство ФРГ, Францию и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами», – написали представители общественной «Группы Новое начало».

Заявление подписали 28 человек, в числе которых ученые, политики и журналисты. В письме говорится о «ядерной пропасти», которая увеличивается с каждым днем и у конфликта может быть только мирное решение.
«Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», – указано в обращении.

Ранее, немецкий журналист Юлиан Репке назвал потерю Красноармейска и ДНР неизмеримой для Киева. Вместе с тем Берлин намерен поставить на Украину снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты и ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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#ученые
#оружие
#правительство
#фрг
#заявление
#днр
#германия
#франция
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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году
Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким
01 сентября 2024, 17:25

Фото: сайт Кремля

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что это была бескомпромиссная беседа с обеих сторон. По мнению пресс-секретаря российского лидера, с американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать разговор.

Уже в то время было понятно, что Вашингтон не намерен продолжать диалог, заключил Песков.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за налаживание отношений с Москвой. По его словам, ладить с Россией – это хорошо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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Израиль извинился за убитого ХАМАС заложника из России
Нетаньяху извинился перед родителями убитого в Газе заложника из России
01 сентября 2024, 16:32

Автор фото: Министерство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям и извинился за погибшего российского заложника ХАМАС Александра Лобанова. Об этом официально сообщила канцелярия премьера 1 сентября.
«Премьер-министр выразил глубокую скорбь и извинился перед Оксаной и Григорием за то, что государству Израиль не удалось вернуть покойного Александра и еще пятерых похищенных живыми», – говорится в сообщении.

В канцелярии передали, что этим утром в Иерусалим вернулся из Москвы секретарь премьер-министра генерал Роман Гофман. В Москве Гофман, по данным израильских властей, обговаривал детали инцидента с заложниками. Также обсуждали трагическую гибель Александра Лубанова и других людей.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль и попросить прощения за то, что я не смог вернуть Сашу живым», – цитирует канцелярия разговор Нетаньяху с родителями Александра.

Премьер-министр в течение дня также будет связываться с семьями других погибших.

Накануне израильские военные ЦХАЛ нашли тела шести заложников, которые были в плену палестинского ХАМАС. Погибших обнаружили в населенного пункта Рафах. Вместе с Алексеем Лобановым также погибли: Эден Йерушалми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Ори Данино и Херша Гольдберг-Полин.

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