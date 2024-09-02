Фото: сайт Кремля
Западные страны безрассудно преследуют российских журналистов, чтобы скрыть правду и неудобные факты. Об этомв интервью монгольской газете «Оноодор» рассказал президент России Владимир Путин.
«Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны. Чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе развернули откровенную травлю российских корреспондентов», – заявил глава государства.
Он отметил, что Такаподобная практика несовместима с демократическими ценностями и свободой слова. Путин подчеркнул, что Запад, считающий себя «эталоном свободы», огульно клеймит неуместных журналистов как «кремлевских пропагандистов».
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Россия – извечный враг Украины.
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