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«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной

Сикорский назвал долгом Польши сбивать ракеты ВС РФ над Украиной
02 сентября 2024, 10:04
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над территорией Украины – это долг его страны.
Наличие членства в НАТО не превышает ответственность государств защищать собственное воздушное пространство. Такие действия являются конституционным долгом страны, сообщил министр в интервью изданию Financial Times.

Сикорский объяснил, что это означает ликвидацию ракет ВС РФ в том числе и над территорией Украины, пока они не проникли в воздушное пространство Польши.



Политик добавил, что киевские власти одобрили такую стратегию.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны объединения не будут напрямую вовлечены в украинско-российский конфликт.

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Токаев озвучил дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане
Токаев: референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября
02 сентября 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане состоится 6 октября текущего года, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании народу. Его слова приводит издание Tengrinews.kz.
Государство, по словам лидера, очень нуждается в надёжных и экологически чистых источниках энергии. Референдум станет «широким общенациональным диалогом», который покажет пример реализации концепции «слышащего государства».

Токаев подчеркнул, что предпринимая такие шаги власти формируют новую общественно-политическую культуру, а также закладывают новые стандарты принятия важных решений.

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Путин: ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников Курска, Брянска и Белгорода
02 сентября 2024, 10:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ приложат все усилия для восстановления нормальной жизни школьников, проживающих в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом информирует ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны боевиков ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.

В связи с напряженной оперативной ситуацией школы в Белгороде, находящиеся в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.

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МИД РФ пригрозил «коллективному Западу» тяжёлыми последствиями изъятия активов
02 сентября 2024, 10:15

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Российские активы в США заморожены, а не конфискованы, поэтому Москва сохраняет над ними владение. Об этом заявили в МИД РФ, напомнив об указе Владимира Путина, разрешающем использование американского имущества для компенсации изъятия средств.
Российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.

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#запад
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ЛДПР предложит проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет
02 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, Об этом сообщает пресс-служба партии, пишет РИА Новости.
«В ЛДПР настаивают установить минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе», — отмечается в сообщении.

Также депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка одного из родителей. Авторы инициативы считают, что это поможет улучшить уровень жизни молодых семей и станет значительной поддержкой.

В настоящее время, как отмечают депутаты, женщины, уходя в декрет, могут рассчитывать лишь на 40% от своего среднего заработка. При этом минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 9 227 рублей, что не соответствует уровню прожиточного минимума для детей в ряде регионов и не удовлетворяет реальные потребности семей.

Авторы законопроекта подчеркивают, что даже при выплате 60% от зарплаты пособие может быть недостаточным. Реальные зарплаты в России колеблются от 30 000 до 60 000 рублей, поэтому мамы в декрете получают всего 15 — 25 тысяч. Отмечается, что это мало для выживания, особенно для матерей-одиночек или выпускниц.

Председатель ЛДПР добавил, что для повышения уровня демографии необходимо создать условия для семей с детьми и пообещал бороться за эти изменения в осеннюю сессию.

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#лдпр
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Депутат ГД Бабаков: СБ ООН может признать Украину государством-террористом
02 сентября 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Askolds

Совет безопасности Организации Объединённых Наций может рассмотреть вопрос о признании Украины государством-террористом. С соответствующим запросом в организацию обратились несколько африканских стран.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков. По мнению депутата, запрос государств из Африки не может быть проигнорирован Советом безопасности ООН. Международные юристы должны самым тщательным образом рассмотреть вопрос о признании Украины государством-террористом, так как для этого имеются все основания, подчеркнул парламентарий. Киев вмешивается в дела других стран, что противоречит принципам суверенитета и самоопределений народов, закреплённым в Уставе ООН.

Бабаков напомнил, что неделю назад министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера написали совместное письмо в Совет безопасности ООН, в котором выразили осуждение оправданию и поддержке терроризма, допускаемые киевскими властями, и призвали организацию выполнить свои обязательства в отношении поддержки Украиной терроризма в Африке.

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Польша подняла в небо истребители из-за России
Польские истребители подняли в воздух из-за повышенной активности авиации РФ
02 сентября 2024, 08:25

Фото: istock / yucelyilmaz

Рано утром в понедельник, второго сентября, Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности дальней авиации РФ. Об этом проинформировало оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает ТАСС.
В заявлении ведомства сказано, что «приняты все необходимые меры» с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Командование страны отметило, что в юго-восточной части государства возможно «повышение уровня шума».

В конце августа польская авиация уже поднималась в небо. Тогда силовики страны объяснили это активностью в небе над Украиной дальней авиации ВС России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Владмимиром Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин разъяснил, что иностранные СМИ должны усвоить в России
Путин: иностранным СМИ в России надо понимать необходимость соблюдения законов
02 сентября 2024, 07:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — отметил президент.

По его словам, так будет сохранен баланс между национальной безопасностью и свободой прессы. Помимо этого, он подчеркнул, что власти Российской Федерации работают с разными средствами массовой информации вне зависимости от редакционной политики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Улан-Батор и Москва ведут переговоры о межправительственном соглашении, касающемся поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию по сниженным ценам. Напомним, что российский лидер 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.

До этого глава государства сообщил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины.

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Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам
02 сентября 2024, 07:16

Фото: сайт Кремля

Улан-Батор и Москва ведут переговоры о межправительственном соглашении, касающемся поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию по сниженным ценам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, информирует ТАСС.
«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — сказал Путин.

По его словам, Россия и Монголия последние годы обсуждают несколько новых проектов в промышленности и экономике. Среди них идет обсуждение строительства трансмонгольского газопровода из России в Китай, а также модернизация и повышение эффективности совместного предприятия Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в создании топливозаправочного комплекса для нового международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе и реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе с привлечением компании «Интер РАО-экспорт».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ненависть ко всему русскому стала официальной идеологией на Украине. По его словам, неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор стали доминировать во всей политике в Киеве.

До этого Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины.

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Подарок Хрущева и неонацисты во власти: Путин развернуто высказался об Украине
Путин назвал причины трагедии на Украине и высказался о статусе Крыма
02 сентября 2024, 07:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию. В нем глава государства порассуждал об украинских неонацистах о решениях лидеров СССР как об истоках проблем современного Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Путин назвал причины трагедии Украины

Российский лидер заявил, что главная причина трагедии в Киеве – антироссийская политика западных стран, прежде всего США. На протяжении десятилетий Вашингтон пытается сохранить полный контроль над Украиной. Он финансировал антироссийские организации и насаждал идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины и главная угроза ее существованию, отметил Путин.
«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией», – объяснил глава государства.
Путин отметил, что в 2014 году США организовали государственный переворот в Украине руками неонацистских группировок, которые затем стали определять всю политику Киева. Он также подчеркнул, что после переворота официальная идеология Украины сменилась на ненависть ко всему русскому, что привело к массовым убийствам мирных жителей в Донбассе.

«Мы продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – заявил президент.
Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах
Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах

Путин дал оценку решениям советского руководства по украинскому вопросу

По словам президента, внешние и внутренние факторы, а также решения советского руководства сыграли негативную роль в сложившейся ситуации в Украине. Российский лидер напомнил, что процесс создания соседних государств начался сразу после революции 1917 года. Путин отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил часть территорий Польши, Румынии и Венгрии в состав Украинской ССР (УССР).
Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине
Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине
Путин напомнил, что лидер СССР Никита Хрущев передал Украине Крым, а границы союзных республик в составе СССР были нарезаны «очень произвольно», исходя из «пролетарской необходимости». В результате Украина получила промышленный регион Донбасс, где проживает большое количество русского населения.

Путин назвал условия, необходимые для прекращения конфликта на Украине

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел, Путин изложил свои взгляды на мирное завершение конфликта в Украине. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и свободной от ядерного оружия. Западные страны должны отменить антироссийские санкции и закрепить это в международных документах.

Российское руководство также заявило, что ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов, после чего боевые действия должны быть немедленно прекращены. По словам Путина, это означает не временную заморозку конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.

В то же время, обсуждая возможность переговоров с Киевом, он отметил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины не может быть восстановлена. По словам Путина, легитимным институтом Украины является Верховная Рада.

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