«Наш долг»: в Польше высказались об уничтожении российских ракет над Украиной

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над территорией Украины – это долг его страны.
Наличие членства в НАТО не превышает ответственность государств защищать собственное воздушное пространство. Такие действия являются конституционным долгом страны, сообщил министр в интервью изданию Financial Times.
Сикорский объяснил, что это означает ликвидацию ракет ВС РФ в том числе и над территорией Украины, пока они не проникли в воздушное пространство Польши.
Политик добавил, что киевские власти одобрили такую стратегию.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны объединения не будут напрямую вовлечены в украинско-российский конфликт.
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Сикорский объяснил, что это означает ликвидацию ракет ВС РФ в том числе и над территорией Украины, пока они не проникли в воздушное пространство Польши.
Политик добавил, что киевские власти одобрили такую стратегию.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны объединения не будут напрямую вовлечены в украинско-российский конфликт.
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Анастасия Чинкова