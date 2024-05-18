МИД РФ призвал Францию не применять насилие на протестах в Новой Каледонии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации. Также это является подтверждением «зашедшей в тупик политики Парижа» в отношении бывших французских колоний.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и несколько погибли.
Напомним, акции протестов прошли против конституционного законопроекта, который направлен на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах.
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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и несколько погибли.
Напомним, акции протестов прошли против конституционного законопроекта, который направлен на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах.
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Екатерина Коршунова