Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС Инго Герхартца, который обсуждал удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке данных и назвала это сознательным отказом от реальных действий в пользу «политической болтовни, дезинформации и сокрытия истины». По мнению официального представителя МИД РФ, Германия делает все возможное, чтобы настроить общественное мнение против нашей страны.
Уточняется, что немецкие офицеры во время обсуждения потенциальных ударов по Крымскому мосту фактически проговорились о планах усилить вовлеченность Германии в украинское противостояние.
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