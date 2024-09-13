МИД РФ прокомментировал передачу Португалией российских вертолётов Украине

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Россия рассматривает передачу Португалией шести противопожарных российских вертолётов Украине как враждебный шаг в отношении России. Такие действия говорят о практически полной утрате Лиссабоном внешнеполитической самостоятельности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такое решение португальских властей будет способствовать углублению кризиса в российско-португальских отношениях, которые ранее строились на основе взаимоуважения и учёта интересов обоих государств.
Ранее власти Португалии сообщили, что завершают процесс передачи шести российских противопожарных вертолётов Киеву.
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Анастасия Чинкова