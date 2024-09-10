Фото: сайт МИД РФ
Россия не будет отчитываться перед США за сотрудничество с Китаем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 сентября.
Мария Захарова прокомментировала заявление США о военных связях с Пекином. Беспокойство по поводу сотрудничества РФ и КНР выразил
советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом Пекин переживают сложный период из-за отношений Китая с Россией.
Ранее представитель дипломатического ведомства заявила о связях Украины с сирийскими террористами. Офис президента Украины на улице Банковой в Киеве фактически стала новой международной террористической организацией, высказалась Захарова.
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советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом Пекин переживают сложный период из-за отношений Китая с Россией.
«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», – ответила Захарова в комментарии для RTVI.
Ранее представитель дипломатического ведомства заявила о связях Украины с сирийскими террористами. Офис президента Украины на улице Банковой в Киеве фактически стала новой международной террористической организацией, высказалась Захарова.
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Лия Мурадьян