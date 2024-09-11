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Решение разрешить киевскому режиму бить по РФ дальнобойными ракетами, скорее всего, уже приняли, а теперь происходит формализация через СМИ. Об этом в рамках брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно требует от западных союзников дальнобойных вооружений и разрешения бить ими вглубь российских территорий.
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