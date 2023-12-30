МИД РФ: Россия даст симметричный ответ на конфискацию Западом своих активов

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Москва будет предпринимать симметричные действия в случае, если Запад решит конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
В то же время Биричевский указал, что «для танго нужны двое». В условиях же оголтелой русофобии, царящей в настоящее время в настроениях западных политиков, бессмысленно пытаться угадать реакцию властей тех стран, чьи резиденты могли бы участвовать в таком обмене. По словам дипломата, пока что сигналы со стороны Брюсселя и США в этом вопросе трудно считать оптимистичными.
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Александр Бойцов