WP: США не смогут передать Киеву активы РФ без согласия европейских стран

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Вашингтон без согласия стран Европы не сможет реализовать план по изъятию замороженных на Западе активов РФ и использованию их в интересах Украины. Об этом обозреватель Джош Рогин пишет в своей статье для The Washington Post.
«Администрация Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины», — говорится в публикации.
Автор добавил, что действующее американское правительство ведёт за кулисами длительные внутриполитические дискуссии и ведёт дипломатическую работу, приближаясь к тому, чтобы поддержать эту идею публично.
«Есть обоснованные опасения в Минфине и Госдепе США относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах», — отметил Рогин.
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Диана Аванесян