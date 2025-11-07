Захарова обвинила Украину в попытке оправдать нацистскую символику
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в попытках «обелить» нацистскую символику и предупредила, что западные страны делают вид, что не замечают этих действий. Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, киевский режим открыто использует свастики и шевроны СС, демонстрируя это как предмет гордости.
Захарова отметила, что подобные попытки оправдать нацистскую атрибутику сопровождаются тем, что часть мирового сообщества, позиционирующая себя как цивилизованная, закрывает на это глаза.
По её словам, это создаёт тревожную тенденцию, когда символика и элементы неонацистской идеологии в Украине воспринимаются как допустимые, а попытки «обелить» их проходят без должного осуждения на международной арене.
Читайте также: