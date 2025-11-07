Захарова обвинила Украину в попытке оправдать нацистскую символику

07 ноября 2025, 14:16

МИД РФ: Запад закрывает глаза на демонстрацию нацистских знаков на Украине

Мария Захарова (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в попытках «обелить» нацистскую символику и предупредила, что западные страны делают вид, что не замечают этих действий. Об этом сообщает РИА Новости.