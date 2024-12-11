МИД России призвал Запад прекратить поддержку Киева после атаки на персонал МАГАТЭ

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МИД России призвал Запад прекратить поддерживать Украину после атаки на автомобиль, в котором находились сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Официальное заявление было размещено на сайте внешнеполитического ведомства.
«Обращаемся к США, Великобритании и их союзникам с просьбой прекратить любую помощь режиму Владимира Зеленского и предпринять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации», — сообщили представители министерства.В своем сообщении МИД также заявил, что нападение на транспортное средство с персоналом МАГАТЭ было заранее спланированной провокацией, организованной Киевом накануне созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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