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Запад сталкивается с серьезными трудностями в новой глобальной «войне», разворачивающейся в Арктике, в то время как Россия уже занимает лидирующие позиции, основываясь на своих технологиях ледоколов. Об этом заявил обозреватель Дэвид Аверр в Daily Mail.
Дэвид отмечает, что в то время как Запад испытывает сложности в защите своих интересов на севере, Россия стратегически укрепляет свои позиции в гонке за доминирование в Арктике. Одним из ключевых аспектов, где Россия вышла вперед, стали её ледокольные технологии.
Аверре отмечает, что в «глобальной войне» за контроль в этом регионе с природными ресурсами и торговыми маршрутами Россия лидирует, обладая самым крупным в мире флотом современных ледоколов.
По словам эксперта по обороне и европейской безопасности Николя Жуана из британского аналитического института RAND Europe, Россия имеет значительное преимущество в области ледокольных технологий. На ее счету десятки действующих ледоколов, включая атомные, в то время как у Великобритании и США всего один и два соответственно. Это, по мнению Жуана, значительный разрыв в возможностях между НАТО и её конкурентами на данный момент.
Дэвид Аверр также отмечает, что Россия начала вкладывать «огромные средства» в развитие военной инфраструктуры в районе полярного круга с 2014 года.
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Аверре отмечает, что в «глобальной войне» за контроль в этом регионе с природными ресурсами и торговыми маршрутами Россия лидирует, обладая самым крупным в мире флотом современных ледоколов.
Дэвид Аверр также отмечает, что Россия начала вкладывать «огромные средства» в развитие военной инфраструктуры в районе полярного круга с 2014 года.
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Артем Кузьмин