МИД РФ: россиян начали задерживать в США за «похищение» собственных детей

27 октября 2025, 18:21

Фото: iStock/fotoember

МИД России предупредил граждан о повышенных рисках при поездках в США. Соответствующее заявление опубликовано 27 октября на сайте ведомства.





В министерстве сообщили, что в последнее время участились случаи задержаний российских граждан, прежде всего женщин, по обвинению в похищении собственных детей, рожденных в браках с американцами.





«Не хотелось бы разглашать персональные данные соотечественниц и называть конкретные имена, но истории многих из них достаточно показательны, чтобы рассказать о них публично», — говорится в сообщении МИД.