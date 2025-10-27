Французская полиция арестовала второго подозреваемого в ограблении Лувра
Французская полиция арестовала второго подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом сообщает Daily Star.
Первого преступника задержали 25 октября в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир. Обстоятельства поимки второго подозреваемого пока не раскрываются. Сейчас под стражей находятся двое из четырёх предполагаемых грабителей.
Французские власти уточнили, что некоторые преступники работали в Лувре. В частности, сотрудники службы безопасности музея участвовали в налёте на зал галереи Аполлона, где похитили драгоценности. По информации следствия, один из работников контактировал с грабителем перед происшествием.
Утром 19 октября преступники в желтых жилетах поднялись по строительной лестнице к окну галереи и за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Общая стоимость украденного оценивается примерно в 76 миллионов евро (около 7 миллиардов рублей).
