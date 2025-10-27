Журнал Time заменил «худшую за всю историю» обложку с Трампом

27 октября 2025, 17:47

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Журнал Time выпустил обновлённую обложку с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот раскритиковал первоначальный вариант. Об этом сообщает издание Deadline.





Американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал первую обложку «худшей за всю историю».





«Они стёрли мои волосы, после чего наложили на голову нечто похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно!» — написал Трамп.