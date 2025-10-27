Журнал Time заменил «худшую за всю историю» обложку с Трампом
Журнал Time выпустил обновлённую обложку с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот раскритиковал первоначальный вариант. Об этом сообщает издание Deadline.
Американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал первую обложку «худшей за всю историю».
«Они стёрли мои волосы, после чего наложили на голову нечто похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно!» — написал Трамп.В обновлённой версии на обложке президент запечатлён сидящим в Белом доме на фоне американских флагов. Также художники изменили ракурс — по данным Deadline, Трампу не понравилось, что на первом снимке его сняли снизу.