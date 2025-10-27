В Казани девушка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка
Девушка из Казани спасла годовалого щенка овчарки, которого хозяева довели до истощения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По словам соседей, в семье уже погиб немецкий боксёр, а щенку пришлось есть даже камни, чтобы утолить голод. Когда собаке стало плохо, хозяева принесли её в клинику на Ахунова, утверждая, что питомец отравился рисом. Платить за лечение они не стали и оставили щенка на улице. Его нашла Альбина, которая несколько дней ждала разрешения владельцев забрать животное.
Щенку, которому дали имя Рокки, пришлось проходить реабилитацию: у него атрофировались мышцы, а тело покрыли пролежни. Сейчас он ест, занимается с зоопсихологом и восстанавливается. Альбина намерена привлечь бывших хозяев к ответственности за жестокое обращение с животными и уже обратилась в прокуратуру.
