​На съезде немецкой АдГ делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт

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На съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) в городе Риза делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
«Делегаты проходящего в городе Риза съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине», — передает агентство.
За то, чтобы не вносить соответствующую поправку проголосовало 69% депутатов из порядка 600 делегатов. За данное изменение выступил депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который отметил, что в предвыборной программе партии нет ни слова о России.
В повестке АдГ украинский конфликт упоминается кратко:
«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», — говорится в программе.
В своей предвыборной программе партия призывает возобновить торговые отношения с Россией. Кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алис Вайдель заявляла, что в случае ее избрания собирается возобновить эксплуатацию «Северного потока».
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