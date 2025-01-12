Посольство РФ в США: Штаты предают забвению сотрудничество с СССР во время ВОВ

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Власти США пытаются предать забвению сотрудничество Штатов и СССР в период Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.
«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны», — заявили в посольства РФ.
В диппредставительстве отметили, что Запад пытается переписать историю и принизить подвиг солдат СССР в разгроме нацистов. При этом предание забвению сотрудничество Москвы и Вашингтона в 40-х годах отражается в отказе согласовать визит дипломатов из России для проведения мемориальной церемонии в городе Элизабет-Сити.
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