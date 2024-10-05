Словакия призывает Украину сохранить транзит газа и нефти в Европу

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Украине было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Словакия имеет инфраструктуру для транзита нефти и газа, подобное оборудование имеется и у Украины. Братислава поддерживает Киев в вопросе вступления в Евросоюз и ожидает разумных действий от него, поскольку неразумно не использовать имеющуюся инфраструктуру, которая выгодна и Украине, и Словакии, отметил Фицо.
Он подчеркнул, что оба государства получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. На предстоящем в понедельник раунде переговоров кабминов Словакии и Украины о намерен убедить киевских представителей сохранить транзит ресурсов.
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Анастасия Чинкова