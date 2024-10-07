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На Украине оценили продление договора с РФ о транзите газа

Премьер Шмыгаль заявил об отказе Украины продлевать договор с РФ о транзите газа
07 октября 2024, 16:27
Фото: istockphoto/Chepko

Фото: istockphoto/Chepko

Украина не станет продлевать договор с РФ о транзите газа, когда истечет действующее соглашение. Об этом по итогам пресс-конференции со своим словацким коллегой Робертом Фицо написал украинский премьер Денис Шмыгаль в соцсетях.
«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо», — гласит публикация.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его стране теперь не нужно переживать по поводу того, что Украина не согласится на транзит газа. Речь шла о газопроводе «Турецкий поток».



Перед этим стало известно, какая еще страна втянута в украинский конфликт.

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#мир
#украина
#газ
#европа
#новости
Король Великобритании Карл III решил приостановить лечение от рака
07 октября 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Врачи короля Великобритании Карла III разрешили ему ненадолго приостановить лечение от рака из-за рабочей поездки в Австралию. Об этом сообщает Daily Mail.
75-летний король собрался прервать процедуры ради важного официального визита в Австралию, который состоится 18 октября. Монарх планирует посетить Сидней и Канберру, после чего он отправится в островное государство Самоа в южной части Тихого океана, где будет участвовать во встрече глав правительств Содружества наций.




Карл III продолжит курс лечения до вылета, а затем возобновит процедуры, как только вернется в Великобританию.

Напомним, у британского правителя диагностировали рак в феврале этого года после операции на простате. Вид и стадия рака не называются.

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#великобритания
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В Польше объяснили, что Украину не примут в ЕС по одной причине
Экс-премьер Польши Миллер: Украину не возьмут в ЕС из-за ее национализма
07 октября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/artJazz

Украину не возьмут в Евросоюз из-за ее национализма. Об этом радиостанции Zet заявил бывший польский премьер Лешек Миллер. Собеседник подчеркнул, что сегодня в республике чествуют убийц — тех, кто приказывал проводить этнические чистки. Более того, им устанавливают памятники и называют их именами улицы, добавил Миллер.
«Проблема с нашими соседями связана не только с нерешенным вопросом Волыни, но и, возможно, в первую очередь с тем, что они делают сегодня. Сегодня убийцы становятся героями», — пояснил экс-премьер Польши.
Ранее сообщалось, какие шаги предпринимает Евросоюз, чтобы помочь Украине любыми путями. Уточнялось, что Венгрия наложила вето на помощь киевскому режиму.

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#мир
#украина
#ес
#польша
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#новости
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Политолог Мезюхо: Франция уже втянута в боевые действия на Украине
07 октября 2024, 15:56

Фото: iStock/SimonLukas

Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что Франция уже втянута в конфликт на Украине.
Так он прокомментировал слова лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо о намерении НАТО втянуть Францию в «постоянную войну», отметив, что такие заявления являются весьма запоздалыми.

«Францию уже втянули в боевые действия на Украине. И официальные власти совсем не сопротивлялись этому. Париж несёт всю полноту ответственности за тот бандитский беспредел, который устроили на Украине необандеровцы. Причём эту ответственность Париж несёт как минимум с тех пор, как были заключены Минские соглашения», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.

А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с испанским изданием 20 Minutos раскрыл, когда и при каких условиях закончится конфликт на Украине. Как передают его слова argumenti.ru, завершение произойдёт через 15 дней при условии отсутствия поддержки Западом киевской стороны.

Ранее в канцелярии французского лидера Эммануэля Макрона сообщили, что военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль.

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#политика
#украина
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Служба внешней разведки назвала причастных к подрыву «Северных потоков»
Нарышкин: США и Великобритания напрямую причастны к подрыву «Северных потоков»
07 октября 2024, 15:16

Фото: сайт Кремля

Служба внешней разведки России имеет доказательства о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин. По его данным, разведка располагает достоверной информацией о том, что эти страны связаны с диверсией на газопроводах.
Напомним, диверсии на обоих ветках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

Ранее сообщалось о нескольких арестах по этому делу. Один из них выдали гражданину Украины, который якобы успел оперативно покинуть сначала Германию, а затем Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий обнародовало фотографию, по которой удалось выяснить личность этого человека. Им оказался дайвер из Киева Владимир Журавлёв. Есть информация, что у него в сообщниках была супружеская пара.

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#теракт
#информация
#северный поток
#диверсанты
#великобритания
#сша
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В Кремле прокомментировали хакерскую атаку на ВГТРК
Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на системы ВГТРК
07 октября 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку сотрудникам холдинга ВГТРК, информационные системы которого подверглись масштабной хакерской атаке. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Пресс-секретарь назвал произошедшее беспрецедентной хакерской атакой. По словам Пескова, на данный момент работники компании прилагают огромные усилия для ликвидации последствий ЧП.

Он заключил, что специалисты пытаются установить обстоятельства атаки и ее организаторов.

Напомним, 7 октября стало известно, что информационные системы ВГТРК подверглись хакерской атаке. По этой причине перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы холдинга. В самой компании сообщили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.

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WSJ обвинила Бута в возвращении к торговле оружием
WSJ: Виктор Бут участвовал в переговорах РФ с хуситами по продаже оружия
07 октября 2024, 12:53

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Россиянин Виктор Бут, который ранее вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, принимал участие в переговорах с представителями движения йеменской исламской радикальной группировки «Ансар Аллах» о продаже оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Бут уже заключил сделку с хуситами на сумму 10 миллионов долларов, она подразумевает поставки штурмовых винтовок АК-74 и АКМ в Йемен к концу октября этого года, объемы поставок остаются неизвестными», - говорится в статье.

По данным издания, встреча Бута с йеменскими хуситами произошла в августе текущего года. При этом сам Виктор Бут заявил, что данная статья является вбросом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупым обмен баскетболистки из США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Он уверен, произошедшее – это позор для США.

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#донбасс
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В Грузии вновь решили объявить импичмент президенту
Партия «Грузинская мечта» повторно запустит процедуру импичмента Зурабишвили
07 октября 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Партия «Грузинская мечта», которая является правящей в республике, намерена снова попытаться объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.
Ожидается подготовка нового конституционного представления, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов.

По словам председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, причиной для начала данной процедуры являются визиты Зурабишвили за границу, которые она не согласовывала с правительством. Папуашвили подчеркнул, что это нарушает конституцию страны.

Напомним, партия «Грузинская мечта» уже пыталась объявить президенту импичмент по той же причине, но потерпела неудачу.

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Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву
07 октября 2024, 12:12

Фото: iStock/allanswart

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — Бригады «Аль-Кассам» — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в столице Израиля и южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Согласно информации агентства, в городе прозвучали нескольких мощных хлопков, предположительно, от работы средств противовоздушной обороны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Трактор от Лукашенко и переименование улицы: как Владимир Путин отмечает 72-летие, что ему дарят
07 октября 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни. О биографии, карьере и достижениях президента читайте в материале «Радио 1».

Владимир Путин: биография


Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. В школьные годы он был известен как драчун и троечник. Однако учительница Вера Дмитриевна Гуревич заметила в нем потенциал и помогла изменить его отношение к учебе. Владимир стал заниматься спортом, и его успеваемость улучшилась.

После девятого класса Путин перевелся в школу с химическим уклоном, которую успешно окончил.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Начало карьеры


В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. Путин также является кандидатом экономических наук. Его мечта о работе в разведке начала сбываться, когда на четвертом курсе к нему обратились сотрудники силовых структур, что привело к его приему в КГБ.

После окончания Ленинградского государственного университета Владимир Путин устроился на работу в КГБ. Это событие он отметил скромно в ресторане с другом. Его карьера в КГБ началась с неприметных должностей, но вскоре он был переведен в контрразведку, а затем в первое главное управление — разведку. С 1985 по 1990 год Путин работал в ГДР под прикрытием в качестве директора Дома дружбы народов.


Политическая карьера Владимира Путина


С 1990 года Путин начал свою политическую карьеру. Во время августовского путча 1991 года он уволился из КГБ и вышел из партии. В последующие годы занимал различные должности, включая помощника ректора Ленинградского государственного университета, председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и заместителя управляющего делами президента РФ. В 1998 году он был назначен директором Федеральной службы безопасности и секретарем Совета Безопасности РФ. С августа 1999 года занимал пост председателя Правительства Российской Федерации.

Президентство


Владимир Путин впервые стал исполняющим обязанности президента РФ 31 декабря 1999 года, а 26 марта 2000 года был избран президентом, получив 52,9% голосов. Он официально вступил в должность 7 мая того же года. В 2004 и 2012 годах Путин был переизбран на пост президента, а в 2018 году вновь одержал победу на выборах с результатом 76,69%. На последних выборах в 2024 году он занял первое место, получив поддержку 87,28% избирателей при рекордной явке.

Личная жизнь


Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин и Людмила Шкребнева связали свои судьбы 28 июля 1983 года. Их знакомство произошло во время работы Путина в первом подразделении КГБ в Санкт-Петербурге. Они встретились благодаря приглашению друга на спектакль Аркадия Райкина, где присутствовали и девушки, в числе которых была Людмила. После нескольких встреч в театре между ними завязались отношения, которые быстро переросли в нечто большее.

Людмила почувствовала особую связь с Владимиром и вскоре поняла, что он — тот самый человек, которого она искала. Путин, осознав, что холостяцкая жизнь ему опостылила, решил не откладывать предложение руки и сердца. У пары родились две дочери: Мария в 1985 году и Екатерина в 1986 году, названные в честь своих бабушек — Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Достижения Путина


Владимир Путин пришел к власти в сложный период для России, когда страна сталкивалась с экономическими и политическими вызовами. Одним из его ключевых достижений стало предотвращение угрозы распада государства и борьба с терроризмом, особенно на Северном Кавказе.

На сегодняшний день Россия продолжает укреплять свое международное влияние, оставаясь важным членом Совета Безопасности ООН и активным участником международных альянсов. При Путине были созданы альтернативные западным структурам объединения, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Во время своего правления Путин смог противостоять «цветным революциям» и предотвратить общегосударственный хаос, а также остановить расширение НАТО на постсоветском пространстве. Президенту удалось значительно укрепить российские вооруженные силы и флот. Западные эксперты оценивают российскую армию, как вторую в мире по численности и мощности.

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году было воспринято на Западе как успешный сценарий, который обеспечил мирное волеизъявление жителей полуострова. Роль России в разрешении сирийского кризиса и борьбе с терроризмом также была отмечена на международной арене. Российские войска приложили значительные усилия для освобождения значительной части страны от ИГИЛ*.

Кроме того, Путин получил признание за поддержку традиционных общечеловеческих ценностей и религиозных конфессий, что было подчеркнуто в его встречах с мировыми религиозными лидерами. Благодаря его усилиям Россия успешно противостоит западным санкциям.

Как Путин будет отмечать свой день рождения


В день своего рождения Путин проведет ряд закрытых рабочих встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Особенно праздничного ничего не будет. Первая половина дня — это рабочие закрытые встречи», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, ближе к вечеру главу государства также посетят лидеры СНГ.


Как Владимир Путин отмечал дни рождения в разные годы


• В 2002 году Путин присутствовал на саммите СНГ, который проходил в Кишиневе.
• В 2013 году он принимал поздравления от лидеров АТЭС на Бали.
• В 2022 году Путин организовал неформальный саммит с главами государств СНГ в Константиновском дворце в Стрельне, недалеко от Санкт-Петербурга.
• В 2023 году президент отметил свой день рождения в компании лидеров Казахстана и Узбекистана, участвуя в запуске поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.


Фото: сайт Кремля

Подарки от коллег


Каждый год день рождения президента становится поводом для интересных и порой необычных подарков от коллег и друзей.

В 2022 году, на 70-летний юбилей, белорусский президент Александр Лукашенко презентовал Путину трактор «Беларус». В 2017 году тогдашний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге щенка алабая по имени Верный. В том же году премьер-министр Италии Сильвио Берлускони удивил Путина пододеяльником с ручной вышивкой, на котором они были изображены вместе на фоне достопримечательностей двух стран.

В 2008 году, когда Путин занимал пост главы правительства, он получил в подарок уссурийского тигренка. Позже тигрица по имени Маша была передана в геленджикский «Сафари-парк». Некоторые подарки имели особый символический смысл.

В 2019 году мэр Цхинвала Алан Кочиев объявил о переименовании Московской улицы в честь Путина, а также был организован турнир Всероссийской федерации самбо, посвященный дню рождения президента.

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* террористическая организация, запрещенная в РФ
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