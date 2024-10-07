На Украине оценили продление договора с РФ о транзите газа

Фото: istockphoto/Chepko
Украина не станет продлевать договор с РФ о транзите газа, когда истечет действующее соглашение. Об этом по итогам пресс-конференции со своим словацким коллегой Робертом Фицо написал украинский премьер Денис Шмыгаль в соцсетях.
«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо», — гласит публикация.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его стране теперь не нужно переживать по поводу того, что Украина не согласится на транзит газа. Речь шла о газопроводе «Турецкий поток».
Перед этим стало известно, какая еще страна втянута в украинский конфликт.
Читайте также:
Служба внешней разведки назвала причастных к подрыву «Северных потоков»
В Кремле прокомментировали хакерскую атаку на ВГТРК
WSJ обвинила Бута в возвращении к торговле оружием
Никита Кротов