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Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения

Лидер оппозиции Сирии: Россия может пересмотреть отношения с сирийцами
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Сирия дала российской стороне возможность пересмотра отношений с сирийцами, заявил оппозиционер «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) журналистам Syria TV.
«Мы попытались не провоцировать русских и дали им возможность пересмотреть отношения с нами», — сказал он.
Перед этим сообщалось, что военкоров, освещавших происходящее в Сирии на стороне павшего режима, накажут. Об этом заявляли в сирийском Минцифры.



В Сирии произошел захват власти. Бывший президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопрос об охране сирийского политика.

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