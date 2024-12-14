Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения

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Сирия дала российской стороне возможность пересмотра отношений с сирийцами, заявил оппозиционер «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) журналистам Syria TV.