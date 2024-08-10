МИД РФ: спецслужбы Украины продолжают активно пользоваться дипфейком

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Фейковый видеоролик с дипломатом МИД РФ Марией Захаровой, где она якобы заявляет о готовности РФ передать Запорожскую АЭС Киеву в обмен на добровольный уход боевиков ВСУ из-под Курска, распространился в сети. Об этом предупредили во внешнеполитическом ведомстве России.
«Подчеркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства», — говорится в сообщении российского МИДа.Там добавили, что спецслужбы Украины продолжают пользоваться технологией «дипфейк», чтобы распространять ложную информацию о ситуации в приграничье РФ. В МИДе охарактеризовали ролик очень грубой подделкой, которая была сделана с использованием видео с официального брифинга Захаровой от 18 июля.
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Никита Кротов