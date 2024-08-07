Фото: сайт МИД РФ
Боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке. Об этом РИА Новости заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского (экс-президент Украины) решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала официальный представитель российского МИДа.
Захарова подчеркнула, что киевский режим пользуется террористическими методами, совершая диверсии, обстреливая гражданскую инфраструктуру и совершая убийства с политическим подтекстом.
Дипломат резюмировала, что Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на варварское поведение режима Зеленского, ведь его «террористическая сущность» все более очевидна для всего мира.
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Никита Кротов