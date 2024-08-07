МИД РФ: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности

Фото: iStock/vlad_karavaev
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева. Комментарий дипломата опубликован на сайте дипведомства.
По словам Захаровой, этой атакой киевский режим попытался посеять панику среди жителей региона и показать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов украинской армии на линии боевого соприкосновения. Официальный представитель МИД России отметила, что российская армия дала решительный отпор врагу, который понес значительные потери.
Захарова заключила, что преступления Киева происходят на фоне молчания западных государств.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
Читайте также:
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ
Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области»
Захарова заключила, что преступления Киева происходят на фоне молчания западных государств.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
Читайте также:
Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области
Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ
Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области»
Екатерина Коршунова