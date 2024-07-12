Захарова рассказала о новой крупной провокации, подготавливаемой Украиной

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Украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ее сообщение базируется на опубликованном научным центром в Киеве исследовании в котором изучаются последствия затопления хранилищ воды реки Днепр. Она пояснила, что в 2022 году центр уже разрабатывал этот вопрос, а 2023 году дамба рухнула после обстрелов ВСУ.
Все это планируется для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию в «международных преступлениях и ударах по гражданским объектам и под прикрытием своих террористических атак попросить новый пакет военной помощи у запада», резюмировала Захарова.
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