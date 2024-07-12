Трамп неожиданно высказался о конфликте на Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине можно было избежать.
«Конфликт на Украине не нужно было начинать. Должен быть мир, и как можно скорее. Слишком много людей пострадало в конфликте, который не должен был начаться», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Так Трамп прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который рассказал, что на встрече с экс-президентом США они обсудили пути достижения мира.
Ранее, 27 июня, в ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт ещё до своего возможного переизбрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года. Он также подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.
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