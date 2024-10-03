МИД РФ оценил возможность переговоров с Украиной

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov
На данный момент российская сторона не видит возможностей для диалога с Украиной, однако предложения о посредничестве приветствуются. Об этом во время выступления в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта…» — прокомментировал Рябков.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Глобальный Юг уже устал от украинского конфликта, а также от того, что в его огонь постоянно подливают масла.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киев периодически говорит о возможных переговорах с Москвой, но реальных шагов не предпринимает.
Читайте также:
Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
Медсестра центра им. Пирогова Ольга Меньших получила 8 лет за фейки о ВС РФ
Зеленский вновь запросил у НАТО вооружения
Никита Кротов