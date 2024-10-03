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МИД РФ оценил возможность переговоров с Украиной

Рябков: Россия на данный момент не видит возможности для переговоров с Украиной
03 октября 2024, 17:22
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

На данный момент российская сторона не видит возможностей для диалога с Украиной, однако предложения о посредничестве приветствуются. Об этом во время выступления в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта…» — прокомментировал Рябков.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Глобальный Юг уже устал от украинского конфликта, а также от того, что в его огонь постоянно подливают масла.



Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киев периодически говорит о возможных переговорах с Москвой, но реальных шагов не предпринимает.

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SHOT: боевики ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
03 октября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Nordroden

Боевики ВСУ предприняли попытку ударить по Курской АЭС, информирует Telegram-канал Shot. Уточняется о четырех прилетах, которые не увенчались успехом. Отмечена слаженная работа противовоздушной обороны. Приблизительно, в пяти километрах от АЭС произошло возгорание.
Перед этим в МИД РФ заявляли, что на данный момент Россия не видит возможности говорить с Украиной. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона приветствует посредников.

Ранее население Курской области рассказало о зверствах украинской армии. Кроме того, стало известно, как боевики ВСУ стали использовать взрывчатку в регионе.

Украина напала на приграничье в Курской области в начале августа. Киевские неонацисты получили отпор от росгвардейцев, ВС РФ и пограничников.

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«Украинцы нас просто хотят убивать»: жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ
Житель Курской области об атаке ВСУ: они намерено атакуют гражданских
03 октября 2024, 17:48

Фото: iStock/e-crow

ВСУ в упор расстреливали мирных жителей во время эвакуации из Курской области. Свидетелями и очевидцами преступлений стали более пятидесяти человек, чьи показания собраны в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
Жительница села Черкасское Поречное Наталья рассказала, как на их машину, в которой ехала она с супругом, а также ее дочка, зять и внучка двух лет, украинский дрон несколько раз сбрасывал гранаты.
«Два раза какие-то как огненные шары были. Ну, нам удалось все-таки уйти от дрона. Украинцы нас просто хотят поубивать», — сообщила она.

О том, что ВСУ намерено атакуют гражданских, рассказал и житель села Гуево Николай.
«Я был одет как обычный сельский житель. Украинцы видели, что я гражданский человек», — рассказал пострадавший.

Светлана из Суджи сообщила, что сначала украинские военные обстреляли из автоматов автомобиль, в котором она находилась вместе с семьей, а потом ударили еще дроном. В результате этих атак она получила контузию и осколочные ранения, а ребенку 10 лет осколками посекло лицо и ногу.

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Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
Армия России освободила Угледар в ДНР
03 октября 2024, 17:13

Фото: iStock/Derek Brumby

В четверг, 3 октября, Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими войсками города Угледар в ДНР, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее военные корреспонденты распространяли информацию об освобождении города, однако официально это не подтверждалось.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать Угледар в своих сводках с 1 октября. Уже 2 октября командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара. По словам одного из боевиков ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались покидать свои позиции в темное время суток. Они пытались пересекать минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС РФ.

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#вс рф
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Медсестра центра им. Пирогова Ольга Меньших получила 8 лет за фейки о ВС РФ
03 октября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Медсестре центра им. Пирогова Ольге Меньших назначили наказание в виде восьми лет колонии по статье о фейках о ВС РФ. Об этом пишет издание РБК.
По версии обвинителей, фигурантка разместила в соцсетях недостоверные данные о действиях российской армии в Буче. Подсудимая не признала свою вину, и говорит, что ее взломали.

Меньших подчеркнула, что коллеги, которые проходят по делу в качестве свидетелей и дают показания в пользу следствия, испытывают личную неприязнь к ней.

Ранее сообщалось, какое послание ВСУ нашли бойцы ВС РФ на неактивированной мине в зоне боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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Зеленский вновь запросил у НАТО вооружения
Зеленский попросил у нового генсека НАТО Рютте оружие и отчитался перед ним
03 октября 2024, 16:49

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался перед новоиспеченным генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации в зоне боевых действий и запросил новую партию оружия.
«Мы... обсудили... нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО... На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО», — сказано в публикации Зеленского в Telegram-канале.

Он отметил, что политики поговорили о так называемом «плане победы» ВСУ на фронте. Марк Рютте прибыл в четверг в Киев в рамках необъявленного визита.

Ранее сообщалось, как боевики ВСУ используют взрывчатку в Курской области. Глава Большесолдатского района обратился к гражданам.

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Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России
Рютте: страны НАТО 12 октября обсудят снятие ограничений на удары ВСУ по России
03 октября 2024, 16:16

Фото: iStock/PavelRodimov

Страны контактной группы по Украине обсудят возможное снятие ограничений на удары ВСУ по территории РФ на встрече 12 октября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция опубликована на YouTube-канале НАТО.
По словам генсека НАТО, американский лидер Джо Байден проведет встречу с союзниками и Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений. Рютте добавил, что каждое государство, предоставляющее Киеву оружие, само решает, снимать ограничения или нет.

Ранее Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы «продемонстрировать поддержку Украины». 1 октября 2024 года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет.

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Боевики ВСУ придумали новый способ использования взрывчатки в Курской области
Зайцев: боевики ВСУ раскидывают взрывчатку под видом фаст-фуда в Курской области
03 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Боевики ВСУ разбрасывают взрывчатку под видом фастфуда в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Большесолдатского района региона Владимир Зайцев.
«Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда. Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район», — гласит публикация чиновника.
Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос сообщал, что украинскую армию, как и Украину в целом, может спасти лишь чудо. Он подчеркивал, что реалии фронта и заявления командования сильно отличаются друг от друга.

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#сво
#всу
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#новости
#взрывчатка
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Военкор предположил сроки полного освобождения территорий ЛНР от ВСУ
Военкор Громов: ВС РФ могут освободить ЛНР в течение одного-двух месяцев
03 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/SergeyVButorin

При сохранении нынешнего темпа наступления армия России может освободить ЛНР в течение одного-двух месяцев. Об этом рассказал военкор Федор Громов, его слова передает газета «Взгляд».
«Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил Громов.

По его словам, подобная тактика также может быть применена и в Лисичанске. Он рассказал, что ВС РФ активно продвигаются на том направлении, однако пока говорить об огневом мешке для ВСУ рано. Тем не менее в случае успеха российских сил, ВСУ будут вынуждены отступать в Северск, который бойцы российской армии уже пытаются взять в клещи.

Таким образом, Громов предположил, что при сохранении нынешнего темпа наступления ВС РФ могут освободить всю территорию ЛНР за два-три месяца.

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Новый генсек НАТО считает, что РФ не сможет помешать Украине вступить в альянс
Генсек Рютте: у России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО
03 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.
Рютте напомнил, что Украина заключила с некоторыми странами блока соглашение по безопасности и получает от НАТО многомиллиардную помощь. По словам генсека, ВСУ все больше приближаются к стандартам Североатлантического альянса.

Примечательно, что сроков возможного вступления Украины в НАТО Рютте не огласил.

Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.

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