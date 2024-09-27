Рябков заявил, что РФ смотрит на реакцию Запада на изменение ядерной политики

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Россия смотрит на реакцию западных государств на изменение российской ядерной политики. Об этом заявил прессе замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены «Основы госполитики в области ядерного сдерживания», тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — прокомментировал Рябков.Как заявлял президент России Владимир Путин, страна может воспользоваться ядерными вооружениями, если противник, в том числе с использованием обычного вооружения, создаст критическую угрозу независимости государства.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призывал успокоиться те страны, которые нервно отреагировали на слова Путина.
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Никита Кротов