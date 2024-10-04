В МИД РФ оценили вероятность прямого вооружённого конфликта с США

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Вероятность прямого военного столкновения России и США напрямую зависит от последующих шагов Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В разговоре с РИА Новости дипломат подчеркнул, что Россия безусловно готова со всех точек зрения к долгому противостоянию с США, причём рассматриваются различные сценарии этого противостояния. Вопрос же о том, идёт ли речь только о геополитическом противостоянии или о вооружённом, зависит от дальнейших действий администрации Белого дома, сказал замглавы российского МИД.
По словам Рябкова, Москва предостерегает американцев от дальнейшей эскалации. Очевидно, что геополитические игры Вашингтона спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в Европе. Но заниматься ими до бесконечности США не смогут. Постоянные попытки испытывать Россию на прочность приведут к жёстким контрмерам, гораздо более жёстким, чем сейчас, заключил российский дипломат.
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