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В МИД РФ оценили вероятность прямого вооружённого конфликта с США

Рябков: Вероятность прямого военного конфликта с США зависит от шагов Вашингтона
04 октября 2024, 10:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Вероятность прямого военного столкновения России и США напрямую зависит от последующих шагов Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.


В разговоре с РИА Новости дипломат подчеркнул, что Россия безусловно готова со всех точек зрения к долгому противостоянию с США, причём рассматриваются различные сценарии этого противостояния. Вопрос же о том, идёт ли речь только о геополитическом противостоянии или о вооружённом, зависит от дальнейших действий администрации Белого дома, сказал замглавы российского МИД.

По словам Рябкова, Москва предостерегает американцев от дальнейшей эскалации. Очевидно, что геополитические игры Вашингтона спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в Европе. Но заниматься ими до бесконечности США не смогут. Постоянные попытки испытывать Россию на прочность приведут к жёстким контрмерам, гораздо более жёстким, чем сейчас, заключил российский дипломат.

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Бортников: Вербовщики искали исполнителей теракта в «Крокусе» среди таджиков
04 октября 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Вербовщики исполнителей террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вели целенаправленную работу среди представителей таджикской диаспоры. Это были представители запрещённой в России террористической организации «Вилаят Хорасан»*.
Об этом сообщил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане он уточнил, что «Вилаят Хорасан»* является филиалом «Исламского государства»*.

Вербовщики из числа участников этого террористического сообщества, территориально находясь в Афганистане, подыскивали исполнителей для теракта через интернет. Также установлена причастность к организации нападения на «Крокус Сити Холл» подконтрольных Западу украинских спецслужб.

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#крокус сити холл
#ислам
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США и Британия хотят расширить зону боёв на Белоруссию и Молдавию, сообщил Бортников
Бортников: англосаксы намерены расширить зону боёв на Белоруссию и Молдавию
04 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/mrrobotonur07

США и Великобритания намерены расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе выступления на 55-м заседании СОРБ в Астане.
Отмечается, что англосаксы не дают нейтральным странам проводить суверенную политику, а над зависимыми государствами устанавливают тотальный контроль, воспринимая их народы как инструмент реализации собственных геополитических интересов.

По словам Бортникова, данные действия Вашингтона и Лондона в конечном счёте выражаются непосредственно на постсоветском пространстве.

В частности, они намерено ведут к эскалации конфликта на Украине, хотят расширить зону боевых действий на Молдавию и Белоруссию, затягивают мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, провоцируют террористическую экспансию в Центральную Азию с направления Афганистана.

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#сша
#великобритания
#конфликт
#белоруссия
#молдавия
#контроль
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США высказались об участии в ответных ударах Израиля по Ирану
FT: США не собираются участвовать в ударах Израиля по целям в Иране
04 октября 2024, 10:35

Фото: iStock/allanswart

США, как ожидается, не собираются принимать участие в ответных ударах Израиля по целям на территории Ирана. Об этом сообщает издание Financial Times.
В настоящее время чиновники Вашингтона и Тель-Авива обсуждают возможность нанесения ответных ударов израильской армии по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана. При этом США не намерены участвовать в этом.

Ранее газета писала, что Израиль не рассматривает возможности удара по ядерным объектам на территории Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддерживать такую атаку. При этом, несмотря на это, журнал New Yorker утверждал, что израильские войска всё же могут предпринять такую попытку.

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#сша
#израиль
#иран
#ракетный удар
#конфликт
#атака
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В ГД призвали генсека НАТО вспомнить историю России и не идти по пути агрессоров
Депутат Госдумы Ивлев призвал Рютте вспомнить историю и сойти с пути агрессоров
04 октября 2024, 10:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал новоизбранного генсека НАТО Марка Рютте вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы России. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Накануне Рютте в ходе необъявленного визита на Украину заявил, что наступит день, когда эта страна станет полноправным членом НАТО, а у России нет права вето по данному вопросу. При этом Рютте не назвал конкретных сроков возможного приглашения Киева в НАТО, которое, к слову, требует единогласного решения всех членов объединения.

Ивлев подчеркнул, что у России есть собственные национальные интересы, в том числе геополитические и военно-стратегические. Их в разные время пытались игнорировать Карл XII, Наполеон и Гитлер, в результате чего глубоко просчитались. Встав на путь агрессоров, Рютте рискует «порвать штаны и опозориться».

Также депутат добавил, что своими высказываниями в адрес России Рютте лишь отрабатывает мандат, выданный Штатами на пост вождя в НАТО.

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#госдума
#россия
#нато
#история
#политика
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Послу России в Вашингтоне Антонову угрожают расправой в США
Посол РФ Антонов сообщил об угрозах расправой в его адрес в США
04 октября 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Угрозы физической расправой регулярно поступают в адрес российских дипломатов в США и лично посла Анатолия Антонова. Об этом он сам сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что по мере приближения к выборам президента США, которые состоятся 5 ноября, работать российским дипломатам в стране становится всё сложнее. В частности, в их адрес постоянно обращены агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами, а также угрозы о физической расправе.

Антонов указал на ужесточение ситуации в информационном поле в США, из-за чего страдают и российские журналисты в стране, поскольку против них вводятся новые ограничения.

В связи с этим вопросом, в отношении представителей СМИ действуют десятки тысяч санкций. Причём, пропагандистские обвинения зачастую снимаются, а вот санкции остаются в силе.

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#сша
#анатолий антонов
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#журналисты
#россия
#опасность
#выборы
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В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность
04 октября 2024, 08:20

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что в России необходимо вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена Советского Союза.
В интервью телеканалу «Царьград» он уточнил, что это не является предложением, но лично он сам хотел бы, чтобы такой налог в стране существовал. Парламентарий подчеркнул, что вполне осознаёт, что после высказывания такой идеи на него обрушится волна критики со стороны либералов, но ему это «фиолетово».

Деньги от налога на бездетность, по мнению Гурулёва, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.

Во времена СССР все бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отдавать государству 6% от своей зарплаты. В РФ этот налог был отменён.

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#рф
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NYT: здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать
04 октября 2024, 05:30

Фото: Сайт Кремля

Здоровье кандидата в президенты США Дональда Трампа вызывает опасения, о которых его штаб предпочитает не говорить, пишет New York Times.
Эксперты указывают на возможные риски, связанные с возрастом Трампа, его сердечно-сосудистой системой, последствиями покушения в июле и снижением когнитивных функций.

Медики также обратили внимание на его индекс массы тела, который близок к диагностическим критериям ожирения, и повышенный уровень холестерина, выявленный ранее. При этом последняя медицинская информация о состоянии здоровья Трампа была опубликована еще в 2018 году, когда он занимал пост президента.

Трамп неоднократно обещал раскрыть данные о своем здоровье, в том числе после перенесенной в 2020 году инфекции COVID-19 и покушения, но его команда так и не предоставила новых сведений. Это вызывает критику на фоне предстоящих выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

Если Трамп победит, к концу своего президентского срока он станет старейшим лидером в истории США, превзойдя возраст действующего президента Джо Байдена на момент его инаугурации.

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В США заканчивается важный вид оружия
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне
04 октября 2024, 05:15

Фото: istock/dangutsu

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что запас дальнобойных ракет на складах США ограничен, и передача этих вооружений Киеву возможна только без ущерба для боеготовности США.
«У нас ограниченный запас дальнобойных ракет, и только несколько стран обладают ими. Мы всегда должны оценивать нашу боевую готовность, когда принимаем решения», — подчеркнула Сингх на пресс-брифинге.
Тем временем, Россия продолжает выражать недовольство поставками вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что такие поставки вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Он также добавил, что любые грузы с оружием для
Украины станут законной целью для России.

Кремль подчеркивает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия для ситуации в регионе.

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В Госдуме объяснили, почему обещания НАТО могут стать катастрофой для Украины
Депутат Белик призвал украинцев опасаться интеграции с НАТО
04 октября 2024, 05:00

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал украинцев опасаться дальнейшей интеграции с НАТО, сравнив заявление нового генерального секретаря альянса Марка Рютте с «дарами данайцев».
Белик высказал мнение, что обещания Запада таят в себе обман и опасность для Украины.

Ранее во время необъявленного визита в Киев Рютте заявил, что Украина однажды станет полноправным членом НАТО, подчеркнув, что Россия не имеет права вето в этом вопросе. Однако, как отметил депутат, сроки присоединения остаются неопределенными, что свидетельствует о туманных перспективах для Украины.

«Генсек НАТО продолжает обещать украинцам будущее в альянсе, но эти слова не вызывают доверия даже у Владимира Зеленского», — сказал Белик. Он добавил, что путь Украины в НАТО «щедро полит кровью и разрушениями», что, по мнению депутата, стало следствием политики ее лидеров.
Белик также провел параллель с античной историей о троянском коне, упомянув «дары данайцев» как символ коварства и скрытой угрозы, предупреждая о возможных последствиях для Украины при дальнейшем сближении с НАТО.

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