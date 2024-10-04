В МИД РФ оценили вероятность прямого вооружённого конфликта с США

США и Великобритания намерены расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе выступления на 55-м заседании СОРБ в Астане.