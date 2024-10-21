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Россия предостерегает своих друзей и партнёров от поддержки различных «планов победы», «формулы мира» или «саммита мира», активно продвигаемых Киевом. Всё это выраженные ультимативные инициативы, не имеющие реальных путей реализации.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Киев пытается навязать государствам поддержку этих ультимативных форматов методами обмана и давления.
Сам факт выдвижения пресловутого «плана победы» полностью дезавуирует декларации киевского режима о якобы стремлении к миру, поскольку в его пунктах не содержится никаких мирных инициатив, а сама суть плана заключается, напротив, в максимальной эскалации конфликта, подчеркнул Полищук. Весь этот план более всего напоминает очередной крик о помощи, заключил директор департамента российского МИД.
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«В "плане победы" (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита», — заявил российский дипломат.
Сам факт выдвижения пресловутого «плана победы» полностью дезавуирует декларации киевского режима о якобы стремлении к миру, поскольку в его пунктах не содержится никаких мирных инициатив, а сама суть плана заключается, напротив, в максимальной эскалации конфликта, подчеркнул Полищук. Весь этот план более всего напоминает очередной крик о помощи, заключил директор департамента российского МИД.
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Александр Бойцов