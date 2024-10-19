Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны к отказу от плана победы Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в беседе РИА Новости.
Константинов призвал западные страны отказаться от планов Зеленского и подчеркнул, что эта инициатива не содержит ничего конструктивного. По его мнению, украинский президент пытается втянуть остатки Украины в НАТО, чтобы лишить граждан, повернувшихся к России, возможности самоопределения.
Ранее Зеленский представил Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов. Он включил в себя вступление Украины в НАТО и снятие ограничений на использование западного оружия по военным объектам на территории России.
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«Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение. Примерно так же, как это случилось в 2014 году в Крыму и в 2022 – в новых российских регионах», – резюмировал он.
Ранее Зеленский представил Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов. Он включил в себя вступление Украины в НАТО и снятие ограничений на использование западного оружия по военным объектам на территории России.
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Александр Климов