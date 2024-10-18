Зеленский раскрыл план «Б» Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона раскрыл, в чем заключается план украинский «Б». По его словам, он заключается в ожидании перемен в политике США, которые являются главным донором помощи Украины.
«Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны», — объявил лидер киевского режима.Однако при этом Зеленский не стал пояснять, о каких именно изменениях в политике США идет речь и какой результат он считает предпочтительным.
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