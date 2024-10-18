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Зеленский раскрыл план «Б» Украины

Зеленский заявил, что украинский план «Б» заключается в ожидании перемен в США
18 октября 2024, 22:53
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона раскрыл, в чем заключается план украинский «Б». По его словам, он заключается в ожидании перемен в политике США, которые являются главным донором помощи Украины.


«Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны», — объявил лидер киевского режима.
Однако при этом Зеленский не стал пояснять, о каких именно изменениях в политике США идет речь и какой результат он считает предпочтительным.

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Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95
18 октября 2024, 22:08

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Россия и Украина в результате переговоров обменялись пленными, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 95 российских солдат, передав 95 пленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Отмечается, что сейчас бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — уточнили в оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что вскоре всех освобожденных бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами военнослужащих. По информации РБК, Киев получил больше 500 тел, а Москва 89 тел.

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США потеряли интерес к Зеленскому на фоне предстоящих президентских выборов
18 октября 2024, 21:44

Джо Байден и Владимир Зеленский

Американские союзники главы киевского режима Владимира Зеленского потеряли к нему интерес на фоне предстоящих президентских выборов. Украинский политик пожаловался на это во время телемарафона.
«Сегодня они (США — ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются — прим. ред.) для их страны. Для нас — не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут — граждане Украины, потому что мы в войне», — сказал бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая.
Владимир Зеленский продолжает выпрашивать вооружения и прочую помощь у западных союзников. Он также упоминает некий «план победы», но детали не раскрывает.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, как РФ будет реагировать на киевский «ядерный шантаж». Политик порекомендовал об этом «помнить всем».

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Медведев объяснил, как РФ отреагирует на «ядерный шантаж» Украины
Медведев: РФ отреагирует на ядерный шантаж Украины при помощи договора с КНДР
18 октября 2024, 21:06

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Россия отреагирует на «ядерный шантаж» Украины и прочие угрозы безопасности при помощи договора о стратегическом партнерстве с северокорейской стороной. Об этом в соцсетях сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«…Реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключённого договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — сказано в публикации.

Медведев добавил, что российско-северокорейский договор предусматривает «реальные обязательства» стран, которые являются ответственными, и проверять это на практике «не рекомендуется».

Ранее сообщалось, что обсуждали союзники киевского режима на встрече в Германии.

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Союзники Киева обсудили возможность ускорить ему помощь
Стармер, Байден, Макрон и Шольц поговорили о возможности ускорить помощь Киеву
18 октября 2024, 21:03

Фото: istockphoto/Vadven

Возможность ускорить помощь киевскому режиму обсудили канцлер ФРГ Олаф Шольц с британским премьером Киром Стармером, президентом США Джо Байденом и его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-конференцию политиков в Германии передавал американский телеканал Sky News.
«Мы сохраняем единство по вопросу оказания поддержки Украине и всегда говорили, что только украинский народ должен определять свое будущее», — прокомментировал Стармер.
Он также добавил, что приемлемым исходом может быть только заключенный на справедливых условиях мир с сохранением украинской независимости.

Перед этим президент России Владимир Путин заявлял, что РФ нужны условия прочного мира, которые обеспечат равную безопасность. Глава государства подчеркивал, что киевский режим занимается не переговорами, а выдвижением условий.

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«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты
18 октября 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

На Украине разразился очередной грязный скандал в органах государственной власти. В этот раз, при этом далеко не впервые, в его центре оказался мэр Киева Виталий Кличко. Украинская журналистка Диана Панченко обвинили его в торговле девушками для Евросоюза и США.
«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и узнали, что девушек заставляют заниматься сексом с клиентами. Он продает сотни девушек в ЕС и США. Он продает наркотики на Украине. Он также находится под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене», — заявила Панченко.
При этом, по ее словам, грязный бизнес он развернул в своем доме, где «работают» до 200 девушек.

Версию о причастности Кличко к секс-торговле также поддержал политолог и специалист по Украине Александр Дудчак. Он отметил, что такие слухи о киевском градоначальнике по стране гуляют уже давно.
«Информация, о которой пишет Панченко, с высокой долей вероятности правдива. Еще до Майдана злые языки утверждали, что Кличко занимается этим бизнесом. Известно, что в доме, где он официально жил, располагался известный киевский клуб — бордель по совместительству, который связывали с деятельностью нынешнего мэра. Сейчас у него в руках все карты — бизнес стабильный», — поделился Дудчак.
К тому же политолог намекнул и о возможной причастности Кличко к другому преступному бизнесу — торговле донорскими органами, молва о которой особенно усилилась после столкновений в аэропорту Донецка.
«Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий - идет торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и все крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — отметил Дудчак.
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Россиянка покинула Суджу в Курской области с ребенком на руках
18 октября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/N-sky

Россиянка покинула Суджу под Курском и узнала про гибель мужа в зоне спецоперации, передает RT. По словам женщины, она беседовала с супругом за четыре дня до вторжения боевиков ВСУ в российский регион.
«Когда ждал эвакуацию, он какое-то время еще был жив, но так как на той стороне очень много дронов, я думаю, что он получил какие-то дополнительные ранения, потому что в документах указаны множественные осколочные ранения, массивная кровопотеря и травма сосуда нижней конечности», — пояснила вдова бойца СВО.
Известно, что военный погиб в Донбассе, попав под обстрел в Желанном, ранение помешало выбраться из-под вражеского огня.

Спецоперация России на Украине началась в конце февраля 2022 года. В начале августа текущего года противник попытался прорваться в Курскую область.

Ранее сообщалось, что допустил глава киевского режима Владимир Зеленский по поводу украинских границ, и от каких факторов, по его словам, они зависят.

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Зеленский допустил, что Киев не выйдет на границы 1991 года
Зеленский: украинские границы после завершения конфликта зависят от факторов
18 октября 2024, 20:01

Владимир Зеленский

Киевский режим не станет признавать потерю территорий с юридической точки зрения, однако украинские границы после завершения боевых действий зависят от различных факторов. Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, Владимир Зеленский.
«В жизни может быть по-разному, зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]. По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — сказал украинский политик.
Зеленский узурпировал власть на Украине после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года. Фактически, по конституции Украины, власть принадлежит украинскому парламенту, т.е. Верховной раде. Политик также запретил переговоры с РФ, приняв соответствующий закон.

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МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ комплексом «Иноходец» под Курском
18 октября 2024, 19:09

Владимир Зеленский

Российские военные ликвидировали танк ВСУ в Курской области с помощью комплекса «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что координаты боевой машины противника передали расчету «Иноходца», после чего по цели был нанесен мощный удар. В итоге украинский танк был уничтожен прямым попаданием.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.

Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.

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Путин озвучил различия между ВС РФ и ВСУ
Путин: Армия РФ становятся одной из самых боеспособных и высокотехнологичных
18 октября 2024, 19:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Армия России становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных и, в отличие от ВСУ, воюет сама. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в пятницу встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

По его словам, Киев не в состоянии использовать высокотехнологичное оружие, это делают страны НАТО, при этом российская армия воюет самостоятельно. Кроме того, все военные продукты Россия создает собственными силами.

«Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия одержит победу в спецоперации.

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