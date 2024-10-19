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Проблема украинского президента Владимира Зеленского и НАТО заключается в том, что настоящий «план победы» для Украины разработали в РФ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Боуз также прикрепил к публикации ролик, на котором глава МИД России Сергей Лавров напомнил о предложенных главой российского государства Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова