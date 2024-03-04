МИД РФ: В Саудовской Аравии прошла встреча экспертов стран ядерной «пятерки»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев не планирует садиться за стол переговоров с Москвой на тему продления договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце этого года. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале кабмина.