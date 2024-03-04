МИД РФ: В Саудовской Аравии прошла встреча экспертов стран ядерной «пятерки»

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Мероприятие состоялось 29 февраля. На нем присутствовали представители России, США, Китая, Великобритании и Франции. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию опроверг заявления о намерении России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их «вбросами». Ранее с такими заявлениями выступили представители Конгресса США.
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Мария Федоровцева