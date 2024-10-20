Депутат ГД Чепа считает неизбежной уступку Киевом территорий в конфликте с РФ

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Украина однозначно будет вынуждена отказаться от части своих территорий по итогам конфликта с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он упомянул заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который заявил, что гарантии безопасности страны важнее, чем территориальный вопрос. Российский парламентарий отметил, что вдали от Киева бывший главком ВСУ может более свободно высказывать своё мнение, рассуждая о возможном исходе вооружённого конфликта России и Украины.
По мнению Чепы, здесь речь может идти только о вступлении Украины в НАТО, поскольку вопрос о том, что Киеву придётся поступиться территорией уже решён окончательно: то, что украинские власти их уступят, «однозначно и понятно».
С другой стороны, в 1990 году, когда согласовывался вопрос объединения Германии, в Североатлантический альянс входили 16 государств и говорилось, что расширения НАТО не будет, напомнил депутат. Теперь в блок входят 32 страны, дальнейшее приближение далеко не дружественного объединения к границам России несёт прямую угрозу нашему государству, заключил Чепа.
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По мнению Чепы, здесь речь может идти только о вступлении Украины в НАТО, поскольку вопрос о том, что Киеву придётся поступиться территорией уже решён окончательно: то, что украинские власти их уступят, «однозначно и понятно».
С другой стороны, в 1990 году, когда согласовывался вопрос объединения Германии, в Североатлантический альянс входили 16 государств и говорилось, что расширения НАТО не будет, напомнил депутат. Теперь в блок входят 32 страны, дальнейшее приближение далеко не дружественного объединения к границам России несёт прямую угрозу нашему государству, заключил Чепа.
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Александр Бойцов