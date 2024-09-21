В Узбекистане приняли закон о «нежелательных иностранцах»

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Верхняя палата парламента Узбекистана приняла поправки в закон для создания реестра «нежелательных иностранцев». Об этом сообщает «Газета.uz». Отмечается, что поводом для такого решения стали участившиеся случаи публичных выступлений против суверенитета страны.
По данным издания, «нежелательными иностранцами» могут признать тех, кто выступает против интересов страны, разжигает вражду и дискредитирует историю Узбекистана.
Составление реестра «нежелательных иностранцев» поручили министерству иностранных дел, тем, кого в него включат, будут давать 10 дней на выезд, а после — принудительно выдворять из страны.
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