Путин согласовал переговоры с Узбекистаном о доступе к системе ГЛОНАСС

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин согласовал проведение переговоров с Республикой Узбекистан по вопросу предоставления этой стране доступа к системе контроля транспорта ГЛОНАСС.
Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе предписывается принять предложение кабинета министров РФ о проведении с узбекским руководством переговоров о заключении соглашения между правительствами двух стран.
Согласно этому договору, в случае его подписания сторонами, Республика Узбекистан получит к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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