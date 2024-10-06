Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Совет глав государств СНГ в Москве

Фото: сайт президента Республики Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит заседание Совета главы государств, которое пройдет в Москве с 7 по 9 октября. Об этом сообщила его пресс-служба. Отмечается, что узбекистанский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных очередному заседанию.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7-8 октября посетит город Москву с рабочим визитом», — указано в заявлении.Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме, планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.
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