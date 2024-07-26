МИД РФ: Запад мешает поставкам продовольствия из России в развивающиеся страны

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Запад продолжает свою кампанию по дезинформации, мешает России поставлять продовольствие и удобрения в нуждающиеся развивающиеся страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин во время выступления на министерской встрече «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро.
«Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает «зажим» поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций. А именно — собственные просчеты и ошибки в финансовой, экономической и энергетической сферах», – отметил Панкин.Заместитель министра добавил, что повсеместные санкции, протекционизм и вмешательство стран Запада в цепочки поставок лишь усугубляют ситуацию на рынках, усиливая искажения и ценовые колебания.
Панкин подчеркнул, что несмотря на это Россия продолжает со всей ответственностью и добросовестностью исполнять свои обязательства по контрактам в части экспорта продовольствия, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Российская сторона понимает, как много они значат для развития стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Тем не менее незаконные западные ограничения против российских экономоператоров (торговые барьеры, отказ от допуска российских кораблей в европейские порты, запрет страхования грузов и транзакции) ухудшают глобальную продовольственную безопасность и тормозят прогресс в области устойчивого развития», – заключил Панкин.Читайте также:
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