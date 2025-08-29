Захарова раскрыла, что объединяет Зеленского и главарей террористов

29 августа 2025, 13:50

Захарова: Зеленский в своих заявлениях повторяет лексику главарей террористов

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Заявления Владимира Зеленского всё больше напоминают риторику главарей террористических организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.