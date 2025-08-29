Захарова раскрыла, что объединяет Зеленского и главарей террористов
Заявления Владимира Зеленского всё больше напоминают риторику главарей террористических организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По словам дипломата, глава киевского режима в последнее время делает всё более агрессивные заявления. В частности, во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни Зеленский намекнул на подготовку провокаций в ДНР, а также хвастался результатами дальнобойных ударов по территории Донбасса. Кроме того, он пообещал некие «сюрпризы» для россиян.
Захарова отметила, что все эти заявления полностью повторяют лексику главарей террористических ячеек, действующих ранее.
