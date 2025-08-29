Стало известно о письме Лаврова журналистке NBC
Министр иностранных дел Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой предоставить сведения о якобы имевших место нарушениях международного гуманитарного права, совершённых вооружёнными силами России на Украине, однако ответа, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, не последовало.
По словам Захаровой, в ходе интервью Лаврова для телеканала NBC, вышедшего 24 августа, ведущая неоднократно вела себя провокационно, прерывала собеседника и ссылалась на неустановленные факты о нарушениях, при этом доказательств этих инцидентов в эфире не представили. Министр в письме попросил журналистку конкретизировать упомянутые случаи и обратил внимание, что корреспондент проигнорировала при этом, по его словам, «доказанные многочисленные факты» военных преступлений боевиков ВСУ и жертвы среди граждан РФ.
Захарова отметила, что спустя неделю телеканал не прислал внятного ответа и, по сути, проигнорировал запрос. Ранее пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре, не затрагивая гражданские цели.
Сам Лавров подчёркивал, что в рамках СВО удары по гражданским объектам наносятся только если эти объекты используются военными, и в таких случаях Минобороны и командиры имеют право их атаковать.
