Стало известно о письме Лаврова журналистке NBC

29 августа 2025, 14:08

В письме Лаврова NBC был запрос данных о якобы нарушениях ВС России на Украине

Фото: istockphoto/ser-alim

Министр иностранных дел Сергей Лавров направил письмо журналистке NBC с просьбой предоставить сведения о якобы имевших место нарушениях международного гуманитарного права, совершённых вооружёнными силами России на Украине, однако ответа, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, не последовало.