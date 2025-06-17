МИД России: интенсивные атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана незаконны
Продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны. Об этом заявило МИД РФ.
«[Атаки] создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле», — отметили в министерстве.
РФ полагает, что урегулирование между Ираном и Израилем может быть достигнуто лишь дипломатическим путем, уточнили в МИД.
В дипведомстве обратили внимание, что действия Тель-Авива в отношении Тегерана находят поддержку только со стороны тех стран, которые выступают его фактическими соучастниками.
Москва отмечает четкие заявления Ирана о приверженности ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с Вашингтоном. Россия также призывает руководство Израиля одуматься и перестать наносит удары по ядерным установкам и площадкам, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ.
В министерстве добавили, что Москва в ближайшее время ждет от МАГАТЭ доклад с «неприпудренными» оценками ущерба ядерно-энергетическому комплексу Ирана от ударов Израиля.